台積、聯詠等16檔外資強補 鴻兔大展

外資元月來買超1,256億元，看好台股農曆年節後行情，也帶動大盤在虎年拉尾盤，近11個交易日加權指數上漲795點。專家看好台股30日開紅盤可望延續漲勢，而包括台積電、聯詠等16檔在外資回補加持下，可望火力「權」開，上攻力道可期。

受惠美通膨壓力趨緩，Fed將停止激進升息，非美貨幣在春節封關期間普遍走升，且外資今年元月以來更全力回補台股，每日以百億元的買超速度進行布局，預料開紅盤後資金活水將持續挹注台股表現。

據統計，盤面上符合外資連兩日以上買超，且元月以來累計買超金額逾10億以上的個股，共有台積電、聯詠、日月光投控、中租-KY、鈊象、富邦金、穩懋、環球晶、天鈺、元大金、世界、兆豐金、中信金、群聯、亞德客-KY、晶心科等16檔，有望延續外資加碼動能，推升股價向上。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台積電看好今年營收維持成長，護國神山預期仍是外資回補持股的重心，也有利台股指數進一步挑戰年線反壓，看好30日台股金兔年開出紅盤。

統一投顧董事長黎方國指出，外資回補金融股，無非考量防疫保單衝擊將陸續解除，且全球央行處在升息循環，國銀的利差水準擴大，此趨勢將延續到2023年上半年，銀行業淨利息收益估計將明顯成長，獲利、股利亦可相對穩健。至於壽險類金控因全數防疫保單將在2023年第二季到期，後續再無防疫保單影響，不排除第二季後將有重新洗牌的機會。

永豐金投顧總經理李學詩認為，近期美國通膨數據緩步往下，美國聯準會（Fed）有望放慢緊縮腳步，今年第一場利率決策會議（FOMC）即將在春節年假後公布，根據近期多位委員的發言研判，今年第一場FOMC決策升息節奏很可能僅再升1碼，對股市估值的壓力可望趨緩，後續觀察重點將落在高利率將持續多長的期間。（相關新聞見A3）