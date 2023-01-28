2023豬羊變色？老謝斷言1族群鐵定暴衝

美股他最強！兩支股愈爛愈噴 台股怎開紅盤？老謝：1族群鐵定暴衝

美股在台股封關休市期間氣勢如虹，科技股為首的那斯達克周五更猛漲109點，不僅連6紅，也創去年10月底來最長漲勢。

財信傳媒董事長謝金河表示，去年Tesla及Meta跌逾7成，但現在那指、費半卻明顯強過道瓊，半導體及科技股都在最低點黃金交叉，即使接下來全是景氣衰退、業績下滑的壞消息，但股價跌深會有抵抗力，看好兔年開紅盤將由台積電為首的半導體率先領彈。

美股自年初來強勁反彈，那指今年迄今飆升11%，可望創下2001年來最強1月表現，謝金河今（28日）在臉書以「科技股長夜將盡？」為題發文，表示春節年假即將結束，這段期間，全球股市紛紛上漲，對於兔年的台股紅盤有加分效果。

他認為，值得關注的是，今年可能是豬羊變色的一年，去年最慘烈的，今年可能大翻身，反之去年好的，今年會休息。

最有代表性的是去年跌幅超過70%的Tesla及Meta，去年做多Tesla的散戶大賠3000億美元，Tesla最慘跌至101.81美元，市值剩下3217億美元，這時市場又流行放空Tesla，説「如果想賺錢，沽（放空）Tesla不失為好選擇！」元月6日，Tesla空倉增加到7900萬股，股價也跌到最低。

但我們常說窮寇莫追！散戶做多賠大錢，跌到谷底又回頭加碼放空，單是這個月，Tesla軋空頭，猛然從101.83漲到180.68美元，漲幅高達77.47%。如果高檔做多，低檔放空，恐怕斷頭離場了。

台積電在美ADR股價驚驚漲，已從最低59.43美元，迄今彈升57%

另一個是Meta，最慘跌到88.09美元，現在拉升至152.19美元，已經漲了73.7%；先前大跌的Nvidia，這次從108.13又狂奔到206.28美元，拉出90%漲幅，市值超過tsmc，已經到5010億美元；台積電收在93.3美元，從最低59.43美元已經彈升57%。

去年是半導體及科技股大肅殺的一年，美國前6大科技公司市值少5兆美元，最具代表性的是Ark的女股神Cathie Wood一敗塗地，木頭姐這2年被市場殺戮，氣到満嘴吐髒話。

台股休市期間，科技股領軍上揚，Nasdaq漲4.75%，Nasdaq100漲5.25%，費城半導體指數上漲4.91%，都明顯強過道瓊工業指數只微漲0.2%。大家把月線指標攤出來看，半導體及科技股都在最低點交叉，這是好的開始。

謝金河直言，接下來會全是景氣衰退，業績下滑的壞消息，不信邪的人會加碼放空，但跌深的股價會有抵抗力，他也看好台股開春，跌幅最深的半導體產業會領先反彈。

（旺得富理財網 李宗莉）

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