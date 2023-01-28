蘋果特斯拉大漲 道瓊連紅6日那指發飆

通膨趨緩 美股黑翻紅

受惠通貨膨脹趨緩，與蘋果、谷歌、亞馬遜等科技巨擘領漲，加上電動車大廠特斯拉單日飆逾11%，激勵美股27日由黑翻紅，周線收高。包括道瓊、標普500及那斯達克等3大指數的本周周線，分別拉出漲幅1.8%、2.5%及4.3%的長紅線，其中那指今年以來的漲幅更逾11%，表現搶眼，而道瓊工業指數也連續6個交易日收紅。

個股表現方面，支撐多頭的相關股票，包括蘋果、谷歌、Meta、亞馬遜、美光、HP、Nvidia、德儀、美國運通、富國銀行、特斯拉、通用汽車及福特汽車等，臉色紅潤。

但網飛、英特爾、ASML、阿里巴巴、博通、花旗集團、波音、美孚石油、默克製藥、輝瑞藥廠、應用材料、可口可樂及麥當勞等臉色不佳。尤其英特爾預估首季將虧損之財測令人側目，股價重挫6.41%。

備受台股投資人關切ADR表現方面，台積電、聯電、日月光與鴻海等ADR全部下挫，跌幅分別是0.16%、0.51%、1.45%及1.33%。

市場消息方面，美國經濟部27日公布12月的通膨數據再降溫，使Fed（聯準會）將在今年1月31日至2月1日的首次決策會議，被預估升息雖不可避免，但將不再是激進格局，而是緩和升息一碼。此外，標普500企業，迄目前已公告財報約1/4企業，其中近7成的財報優於市場預期，包括特斯拉、IBM等。

道瓊工業指數終場上漲28.67點，或0.08%，收在33,978.08點。標準普爾500指數上漲10.13點，或0.25%，收在4,070.56點。以科技股為主的那斯達克指數上漲109.30點，或0.95%，收在11,621.71點。費城半導體指數下跌21.328點，或0.72%，收在2,945.268點。

（中央社；工商時報 數位編輯）

投資人評估企業獲利 歐股小漲

儘管經濟環境具挑戰性，但投資人評估企業今年獲利展望，歐洲股市今天小漲。

倫敦FTSE 100指數上漲4.04點或0.05%，收在7765.15點。

法蘭克福DAX指數上漲17.18點或0.11%，收在15150.03點。

巴黎CAC 40指數上漲1.22點或0.02%，收在7097.21點。

（中央社）

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