年後5大利空尬5大利基 台股淡定向前衝

台股在農曆年後開紅盤在即，一般預期，迎接金兔年行情或有好的開始。因為美股在台股農曆年長假期間係屬趨堅架構。據資深業內人士指出，整體來看，台股在年後將逢5大利空與5大利基，多、空因子消長後，初估對短多仍有利，大盤後市不必過分看淡。

業內人士表示，台股在年後仍需注意的4大利空，分別是：

1.俄烏戰爭，是否持續擴大，對全球糧倉的影響為何？需持續追蹤。

2.美國央行在去年以來的連續激進升息後，已嚴重影房市買氣及終端消費，企業裁員潮方興未艾，經濟衰退疑慮籠罩。

3.大陸疫情持續升溫變數，新變種病毒是否影響供應鏈待觀察。

4.中美科技戰後續發展。

5.包括中東、台海與南北韓的地緣政治變數待觀察。

業內人士指出，年後5大利基如下：

1.美國Fed（聯準會）升息將趨緩，在通膨降溫已是大勢所趨下，反而是Fed何時降息刺激景氣復甦，已成市場關注焦點。

2.日圓走強將是趨勢，並帶動亞洲新興市場貨幣如韓圓、新台幣、泰銖、印度盧比、星元及馬幣等走升，使國際熱錢有機會重返包括台灣在內亞洲新興股市。

3.全球疫後的報復性消費潮，相對樂觀。

4.大陸貨幣政策仍相對寬鬆，期振興疫後經濟。

5.去年比較基期偏低的類股，包括電子、金融值得注意。

（工商時報 數位編輯）