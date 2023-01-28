迎金兔！12檔低本益比、高殖利率股出列

台股將在農曆年後的1月30日開紅盤，喜迎金兔年；不過，金兔年的行情被不少分析師斷言為先蹲後跳，即上半年景氣落底，下半年迎景氣復甦。簡單的解讀，即今年1月與2月，將是兔年的上市櫃營收，普遍最慘澹的時刻，但隨著終端去化庫存漸入佳境，上市櫃企業基本面轉機氣象，值得密切追蹤。尤其與去年同期比較基期，相對偏低的相關股票。

據業內人士整理，去年前三季具高獲利，本益比低於10倍，而股息殖利率大有潛力，及Q2之後的營運具轉機契機者，包括聯詠、瑞鼎、泰博、新普、復盛、矽創、致新、拓凱、大田、由田、杰力與瑞儀等12檔，這幾檔雖沒有飆股之犀利，但卻是尋求穩紥穩打投資人或存股族，可安心放入口袋的「生利」名單，值得參考。

1.聯詠（3034）：係驅動IC大廠；2022年前3季EPS 39.32元，農曆年前在1月17日的封關價係348元，受惠終端庫存去化漸入正軌，而工控、電動車與元宇宙等高毛利產品出貨增溫，使波段基本面轉機與股息配發潛力不宜看淡。

2.瑞鼎（3592）：驅動IC廠商；2022年前3季EPS 46.1元，農曆年前封關價係338元，受惠面板跌價趨緩，使基本面轉契機浮上檯面。另外，公司積極前進具高附加價值的AMOLED市場，無論是折疊手機或未來擴大應用至終端IT產品，多可提升終端消費品的顯示價值，未來獲利「錢」景仍值期待。

3.泰博（4736）：高獲利生技股；2022年前3季EPS 31.95元，農曆年前的封關價係179.5元，本益比明顯偏低，據悉，係公司評估疫後需求體溫計與快篩等產品的需求高峰已過，使營運成長動能相對看淡；唯內部仍看好新產品CGM(血糖檢測器或說連續血糖儀)可望在金兔年登場，使今年的新一波的營收成長動能不必過分看淡。

4.新普（6121）：NB電池廠商；2022年前3季EPS 29.57元，農曆年封關價係286元，公司在NB市場的產品多屬中高階毛利，而且在電動自行車、機車等電池領域的出貨也漸次升溫，法人對未來公司營運成長仍審慎樂觀。

5.復盛（6670）：主攻高爾夫球桿、球頭；2022年前3季EPS 28.21元，農曆年前的封關價係216.5元，法人指出，公司受惠高球運動熱潮不減，使疫後出貨成長仍未看淡，加上旗下子公司復盛應用科技前進航太金屬零組件市場爭取商機，使波段回歸基本面行情值得持續追蹤。

6.矽創（8016）：驅動IC廠商；2022年前3季EPS 27.02元，農曆年封關價係186.5元；公司首季獲大陸市場醫療裝置大廠的血氧儀驅動IC大單挹注，景氣觸底沒有預期那麼悲觀。此外，法人評估，公司在第一季營運有機會觸底止穩，若中國第二季開始回復消費性需求後，公司在第二季的業績將可望開始重新回溫。

7.致新（8081）：類比IC廠商；2022年前3季EPS 20.69元，農曆年封關價係151元。公司在去年3、4季的營運雖持續向下修正，但今年上半年終端消費的庫存去化狀況將漸入佳境，且公司積極往高附加價值市場爭取商機，包括工控、伺服器等市場已積極卡位，公司對未來類比IC整體需求成長，仍審慎樂觀。

8.拓凱（4536）：聚焦碳纖維複合材料大廠，主攻運動休閒與航太醫療等市場商機，並在去年Q4啟動兩岸大擴廠，期卡位疫後休閒運動商機；2022年前3季EPS 20.4元，農曆年封關價係172元，未來營運成長值得密切追蹤。

9.大田（8924）：聚焦專業高爾夫球頭及球具代工製造；2022年前3季EPS 14.97元，農曆年封關價係118元。公司近期積極在江西擴產，估新產能整合之後，在金兔年底的產能約可大幅增加4成，法人評估2022年EPS可望挑戰2個股本，今年潛在的配息空間可期。

10.由田(3455)：聚焦精密檢測系統如IC載板商機；2022年前3季EPS 8.78元，農曆年封關價係85.8元。目前本益比偏低，而潛在的股息殖利率偏高，逢低相對吸引存股族目光，在法人對IC載板前景仍慎樂觀做後盾下，波段行情值得密切追蹤。

11.杰力（5299）：MOSFET族群之一；2022年前3季EPS 14.63元，農曆年封關價係120元；法人評估，公司積極前進車用市場，並在第三代半導體的產品布局已有斬獲，未來營運成長仍普被法人看俏。

瑞儀（6176）：聚焦NB背光板；2022年前3季EPS 12元，農曆年前封關價係100.5元，每年穩定的高獲利及高配息，係尋求穩定獲利族群的最愛之一。

*投資理財有風險變數，業內或專家的建言與評估，僅供參考。

（工商時報 數位編輯）