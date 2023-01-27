分析師洩台股行情 曝1招勝率高年賺逾2成

今年春節長假達10天，台股休市更長達12天，下周一(30日)開紅盤，投資人關切兔年台股行情多頭還是空頭？永誠國際投顧分析師李蜀芳表示，走過2022年大空頭市場，2023年可望扭轉長空、迎接主升段；永誠國際投顧總監陳威良也表示，大盤月KD黃金交叉，指數下檔風險有限。不過，承通投顧分析師陳龍則提醒，勿把反彈當回升，台股空頭格局未改變。

李蜀芳表示，外資估第1季台積電業績衰退14%，第2季還有個位數衰退，可是依據公司法說會預估，下半年景氣回升的速度竟然可以彌補上半年的衰退、全年還能成長，因此2023年將是「倒吃甘蔗、漸入佳境」。

陳威良舉例，「大家有沒有坐過大怒神？」從半空中90度瞬間下降，當你尖叫的同時，其實已經落地了。股市波動有異曲同工之妙，明明有很多利空，多家研究機構都預估今年有衰退風險，但股市低點卻越墊越高。

陳威良說，市場預期聯準會第1季停止升息，去年因升息而調降的本益比，今年則將因預期利率到頂而開始調升；當企業獲利往下走，但本益比往上拉高，股價就出現支撐力道，甚至開始反彈，再經過一段時間，等到景氣落底、企業獲利回溫，本益比上修加上獲利成長，股價將會大漲。

陳威良強調，現在投資人非常聰明，很多人都知道危機入市，卻又糾結，危機來了要馬上買，還是再等等？等什麼？0050上市以來遇過34個藍燈，只要公布第一顆藍燈就進場買，一年賣出賺錢機率94%，平均報酬率22%，就這麼簡單，要做不做而已。

陳龍則分析，目前台股指數在年線之下，且年線持續下彎，技術面空頭格局未扭轉，最近1季的上漲只是反彈，提醒投資人勿把反彈當回升。2023年要小心通膨捲土重來，目前半導體已經供過於求，但全世界都在加碼蓋晶圓廠，將來產能開出會更恐怖。台股尚未見到多殺多的底部現象，過完年指數可能再度破底。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉）

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