銅板股年終放大術 達人推4檔存股甜甜價

今年年終獎金除海運、金融等幾個特殊產業外，絕大多數上班族拿到的都不理想，想要替自己未來加薪，選股達人陳唯泰上《理財達人秀》透過5指標挑選出4檔好股，有今年可望穩健成長的個股如東鹼、合晶；也有股價被低估個股像是華通、力積電，最特別的是股價都是不到50元的銅板價，就算小資族要存股也毫不費力。

2022從年頭跌到年尾，股價在50元以下的個股達1,000多家，但也就因為股價下跌，只要花費一些力氣，就可以找到50元不到的銅板股彎腰撿寶。陳唯泰表示，甜甜價銅板股有兩種：一是穩健成長型，營收獲利雙成長；一是股價被低估型，本益比、淨值比雙低。

在穩健持成長型個股中，他利用2022年累計營收成長大於20%、累計EPS成長大於100%及外資持股10%以上3大指標，加計日成交量超過1,000張篩選，總計挑出來金寶、東鹼、榮剛、欣陸、合晶、普安共6檔，陳唯泰再依照產業景氣以及公司競爭力推薦東鹼及合晶兩檔。

東鹼是生產鉀肥和半導體特化品供應商，景氣預估會在第1季末、第2季初落底；由於去年食品短缺，肥料價格居高不下，東鹼股價最高漲至73.1元，但第3季、第4季拉回，成交量從數萬張、甚至數十萬張極度萎縮至1,000多張、甚至不到千張，有利接下來築底，待真正落底之後，有機會展開另外一次反彈。東鹼去年上半年每股賺2.94元，已賺贏2021年全年，累計前3季EPS達4.65元

至於合晶是半導體矽晶圓廠商，雖然傳出矽晶圓報價有些漲不動，但在日商帶頭漲價下，矽晶圓未來3年仍屬於供不應求情況，合晶今年有12吋產能要開出，營收、獲利都有機會成長。股價在去年10月出現頭肩底情形，11和12月成交量萎縮，但因為需求沒消失，加上股價回檔，反而是做好蓄勢待發的準備。

第二大類是股價被低估的銅板股，陳唯泰用本益比小於15倍、股價淨值比小於1.5倍及外資持股大於10%三指標挑選，選出屬於中長期可以注意的標的，包含聯合、華通、東鹼、力積電及欣陸5檔，其中陳唯泰更看好華通及力積電兩檔。

陳唯泰表示，華通除了有美系HDI板訂單外，加入軟板產能，還有低軌衛星的題材，加上為產業龍頭，股價拉回可做留意。華通去年前3季每股純益4.9元，已賺贏2021全年每股4.31元。

最後，因近期半導體有落底跡象，陳唯泰點出，力積電自去年9月16日爆出15萬張大量之後，就開始做橫向盤整，成交量呈量縮價穩，在低檔築長線大底的態勢明顯。公司表示第1季營運會逐步落底，加上中國大陸半導體的補貼政策取消，對成熟半導體業者來說將會有活水進駐。力積電去年每股純益5.8元。

（ 旺得富編輯中心 ）

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