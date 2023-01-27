宅經濟發威 15檔電競遊戲概念股起風了

近兩年，疫情肆虐全球，遊戲、電商、電信、宅配、筆電等產業，相關概念股業績及股價紛紛迎來爆發性成長，帶動新一波「宅經濟」的竄起。法人認為，近兩年在疫情的影響下，更多人「宅在家」，這些對遊戲族群都是利多，近期大熱門的「元宇宙」AR／VR（擴增實境／虛擬實境），與遊戲族群也有機會進一步做虛實整合、硬軟體的結合等，也為遊戲族群的未來帶來更多想像空間。

不只是「玩」遊戲！電競甚至可能成為奧運賽事中的一項職業獎牌項目，第19屆亞運的杭州亞運會組委會搶先一步，將電競納入2022年杭州亞運的正式比賽項目；第一金投顧董事長陳奕光認為，如奧運納入電競，對相關線上遊戲、電競筆電／桌電等將有題材帶動。遊戲類股主要分為網路遊戲／手遊、電競、遊戲機三大塊，其中，網遊中的手遊將成為5G覆蓋率普及、帶動網速加快下的受惠產業，後市很受看好。

遊戲概念股包括傳奇（4994）、辣椒（4946）、昱泉（6169）、網龍（3083）、華義（3086）、歐買尬（3687）、智冠（5478）、橘子（6180）、大宇資（6111）、宇峻（3546）、鈊象（3293）等，電競概念股則以華碩（2357）、微星（2377）、宏碁（2353）與技嘉（2376）為主。

據統計，全球線上遊戲人口已達27億人，其中台灣遊戲人口達1,500萬人，付費玩家產生的營收更排名全球第三名；AppWorks之初創投創辦人林之晨表示，元宇宙只是一個流行語，世界其正在發生的事情是「遊戲化」，未來各行各業都會快速地遊戲化，並稱，遊戲的發展也從付費玩（pay toplay）變成免費玩（free to play），再發展為邊玩邊賺（play with earn）。

今（2023）年可望有更多的遊戲廠商跨入發行NFT或推出Game Fi遊戲，朝下世代的手遊市場發展，遊戲廠切入元宇宙可以發行NFT試水溫，以NFT賦能的吸引力，提供更多玩家專屬福利、虛實整合獎品或限定優惠，可望創造更多價值。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）