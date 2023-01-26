台股V轉無望 專家曝買對時間仍可望賺20％

去年底開始，許多企業跟投資人就開始關注今年的布局機會，不過經過去年一整年的升息、通膨、消費需求低迷的衝擊，今年經濟衰退已成定局，獲利機會不多且稍縱即逝。國泰世華首席經濟學家林啟超此前表示，今年台股上半年是非常好的買點，因為部分企業因估值過高或是獲利衰退可能出現回檔，因此即使不會V轉，但把握機會進場，要獲利15%至20%仍有可能。

據林啟超說法，全球進入景氣衰退，今年將出現三大反轉；他指出，第一是高通膨反轉，至今年底，美國通膨率可能會降至3%至3.5%，但不見得是舒適區；第二是利率反轉，通膨緩解，各國停止升息，債券利率開始向下；第三是強勢美元反轉，未來半年到1年美國經濟衰退的機率逾50%，美元指數就會反轉。

受到美國影響，林啟超表示，除非衝擊很大不然央行利率應該不會再動，但今年上半年台灣出口可能會受大陸、美國經濟趨緩影響。

因應景氣下行，今年想要在股市賺錢，難度不小，林啟超分析，各國應對通膨問題，短期要降息的可能性不大，利率不會馬上下調，各國負債比已高不太可能再祭出大型財政政策或量化寬鬆（QE）去拉抬景氣；此外，企業在今年上半年，因生產成本未明顯下降、訂單需求低於庫存，獲利可能因此下修。

綜合上述因素，林啟超指出，今年股市上半年面臨回檔壓力；不過，林啟超接著表示，趁著回檔進場，雖不會像2008或2020年時呈現V型反轉賺個50%至100%，但要獲利15%至20%仍是有可能。

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（旺得富理財網 李澍）