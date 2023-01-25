記憶體解凍了 南亞科、旺宏今年先蹲後跳

財經專家謝金河周二（1月24日）表示，美股23日再度全面大漲，電子股帶頭衝，台積電（2330）ADR大漲5.09％，市值飆升至4961億美元，超越Nvidia、特斯拉（Tesla）、Meta、Visa，成為全球第7大企業，美光（Micron）也大漲5.75％，直嘆台股放假可惜了。謝金河也在看過今年南鯤鯓代天府的抽籤結果後表示，今年的兔年可能會比較平順。而美光大漲，又該如何看待新年玉兔的記憶體行情走勢？

記憶體產業面臨去化庫存窘境恐一季，甚至兩季，也就是上半年恐持續受困調整階段，不過國際大廠減產略漸成效，法人預期記憶體價格將加速趕底，下半年價格可望逐步回穩，各廠營運也可望獲得顯著改善。

南亞科（2408）去年第四季營收79.54億元，季減少27.83％、年減62.83％，跌破百億元營收關卡。毛利率、營益率之雙率雙雙減少雙位數幅度，單季每股虧損為新台幣0.37元，轉虧持平十年新低。南亞科累計2022年之營業收入為新台幣569.52億元，年減33.47％，創下三年新低水準，營業毛利率37.5％，年減5.8個百分點，營業利益率19.3％，年減12.5個百分點。稅後淨利為新台幣146.14億元，年減36.04％，每股盈餘為新台幣4.72元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.98億股計算），相較前年每股盈餘7.40元大減。

南亞科料下半年反轉Switch增產加持旺宏

南亞科因應市況變化，2023年將持續縮減資本支出，規畫以約新台幣185億元為目標，其中生產設備資本支出不超過5成；人才方面採取「遇缺不補」狀態。

南亞科表示，DRAM記憶體第一季恐持續低迷，第二季仍須觀察大陸疫情、供應鏈重組、通膨等變化，不過今年下半年有機會終端庫存逐步去化、通膨影響趨緩，將有利DRAM需求回溫，其中伺服器、手機、消費性電子均可望在下半年反轉態勢。

旺宏（2337）也將在2月14日下午召開線上法說會，於西洋情人節訴說2022年第四季營運成果報告，並帶來後市走勢看法。

旺宏去年12月營收25.82億元，年減36.90％、月減6.62％，創下44個月新低；去年全年營收434.87億元，年減14.01％，仍年度寫下歷史次高紀錄。雖然Switch銷量的預期正在減退，不過分析師認為，任天堂（Nintendo）擬在4月起的新年度提高Switch遊戲機產量，市場評估該需求多年來仍不減。法人預期，此舉可望提振旺宏股價、營運帶來提振。

揮別疫情3年高峰華邦電將恢復正常曲線

華邦電（2344）去年12月營收64.77億元，年減24.74％、月減僅0.64％；去年全年營收945.29億元，年減5.06％，與旺宏同樣創下歷史次高紀錄。華邦電、旺宏亦持續將主力產線轉移至車用及工業等非消費性領域，營運上更能抵禦景氣循環波動。

華邦電子董事長兼執行長焦佑鈞認為，因為疫情哄抬，電機電子產業經歷「不正常的3年」高峰，成長曲線不正常的突起，然電機電子產業經過3年好光景，今年會恢復到正常曲線。

DRAM價格，去年下半年跌幅已深，去年第三季、第四季約各跌2成水準，今年第一季價格估持續下跌，但跌幅可望逐漸縮小。根據研調機構TrendForce表示，預估2023年第一季DRAM均價跌幅收斂至13~18％，持續下探。而為避免DRAM產品再大幅跌價，諸如美光（Micron）等多家供應商已開始積極減產，預估2023年第一季DRAM價格跌幅因此收斂至13~18％。

NAND Flash價格方面，TrendForce也預估第一季季跌幅將收斂至10~15％，削價競爭也在原廠啟動減產後獲控制。整體而言，NAND Flash歷經2022下半年劇烈跌價，促使供應商積極減產，加上相較DRAM具有較高的價格彈性，預期NAND Flash價格下行周期會較DRAM提前終止。

（旺得富理財網 葉時安）