LED能見隧道盡頭的光?專家點名這幾檔

通膨、戰爭、升息、疫情影響著消費性電子產品，衝擊著去年下半年電子產業，包括LED族群，使得去年下半年旺季不旺，迎接玉兔新年，LED個股是否能看到隧道盡頭的光？面臨首季工作天數少，春節假期長、2月天數也相對其他月份少，加上第一季為LED產業傳統淡季，大陸疫情轉好亦將持續觀察，是否春節後再引爆另一個確診高峰，法人預期，營收恐將持續不樂觀，不過今年第三季可望比去年同期的旺季不旺的態勢要轉好。富采2月底將召開法說會，可望有對今年後市更明確的說法。

法人預估，大陸疫情爆發之影響將延續今年第一季上半旬，而外界引頸期盼的大陸解封後帶來的消費性電子購買潮，卻令各個經濟學家看法不一，一派認為，大陸封控時賺不到錢，甚至把該花的錢都花了，不會出現購買潮，另一派則直覺認為，樂觀看待解封後大花特花的購買慾望；或者取兩者中間值，會有一定成長力道，但並沒有想像中的大，不過這方面也只能持續觀察。

億光（2393）表示，工作天數變少加上淡季，第一季營運一定不會太好，三月會是風向球，若三月轉好，第二季營運該好轉可期，但放眼整個電子產業皆不看好上半年前景，終端消費電子第二季恐持續去化庫存，需求持續低迷下，第二季億光恐怕也沒有樂觀條件。

億光去年12月營收14.11億元，年減23.38％、月減8.25％，營收表現略低於預估，創下去年次低、8個月新低水準；去年第四季營收44.65億元，年減22.49％、季減6.18％；去年全年營收198.55億元，年減20.67％，寫下10年新低紀錄。法人預估，去年上半年榮景，導致去年第四季營運恐疲於去年第二季。而今年上半年，庫存去化將延續至今年第一季、第二季，持續影響相關產品出貨表現，年對年衰退可期，主因為工作天數少所阻，今年首季營收必不會比去年第四季好，然今年第三季可望比去年同期的旺季不旺的態勢要轉好。展望2023年方面，法人預估營收仍呈現小幅衰退。

億光產品策略著重於工控、綠能等相關應用，隨著其出貨持續增長，不可見光產品營收有機會雙位數增長。而終端消費性產品如NB、PC、手機市況目前仍保守，但車載背光出貨可望顯著提升，帶動整體背光營收表現持平。而照明產品營收則將持續下降。

億光營收有機會雙位數成長

億光發展策略著重於利基型產品（如Mini LED、不可見光、車用產品），有助於避開低價競爭並提升營運體質。億光受到大陸LED紅鏈低價競爭影響，營收被壓抑多年，重力在利基型產品，公司產品品質好，營收占35-40％的不可見光版圖，在大陸仍有一席之地，占20％的背光產品也品質掛有保障，而車用趨勢下，趨勢上應用增多，車用占比亦逼近一成，今年可望會進一步成長。

億光本身去化庫存方面，公司庫存都一個多月，相對低，這是億光的特色，庫存周轉天數大多都不會超過40天，也因此訂單並沒有看到這麼遠，訂單能見度以往最長都僅一兩個月。

億光也提到，今年資本支出也很低，預計比去年砍近5成，部分產品產能建置完成，然因經濟狀況不佳拖累稼動率，資本支出主要還是用在利基型、mini LED相關產品，億光目前也沒有大幅擴產的計畫，公司繼2018年以後幾乎都沒有大幅擴產動作，這幾年資本支出最多即為10億元新台幣，今年預估約為6億元。

富采（3714）去年12月營收低於預期並創下合併以來新低，月減34.34％、年減56.05％，除了車用需求持穩外，終端市場需求疲弱，營收表現低於預期。去年第四季營收方面，因進入LED傳統淡季，且感測、植物照明等高階應用需求到今年第一季皆未見回溫跡象，Mini LED下游庫存去化時程也將持續至今年第一季，去年第四季單季營收58.67億元，季減12.23％、年減40.44％。符合公司法說會之季減雙位數之預測。

富采盼獲利回溫惠特估營收倍增

法人預估，富采今年第一季因LED傳統淡季且受春節假期影響，營收表現恐尚未起色，去年第四季、今年第一季營收續降且營運仍處於虧損狀態。不過富采也在先前法說會提到，虧損主要源於景氣不爭氣，而非競爭，靜待經濟景氣回溫，獲利可望同步回溫。

同為LED廠惠特（6706），在2023年營運方面，亦因終端消費性市場需求尚未見起色，影響LED廠商產能布建進度，且去年上半年營收基期較高，法人預估點測機及分選機設備營收下滑。而惠特著重發展雷射加工設備及LD測試設備，並於去年11月併入兆翔光電、武漢芯荃通100％股權，有助於提升雷射二極體市場產品完整性，預估雷射加工設備及LD測試設備營收可望倍增。代工及其他營收表現相對持穩。

雖然消費型電子產品需求今年下半年是否會復甦尚不明朗，LED前景盟蒙塵，加上富采已非Mini LED美系客戶的獨家供應商，Mini LED接下來報價和供需都得面臨考驗。不過富采也積極布局下一世代的技術開發，包括熱門的低軌衛星、Micro LED，富采子公司漢威光電於2022年取得經濟部工業局「低軌衛星通訊終端設備系統整合開發補助計畫」的計畫執行廠商資格，作為射頻關鍵晶片供應商，開發用於低軌衛星地面通訊設備之低雜訊放大器。

富采旗下子公司晶元光電去年11月初也與關係人錼創科技-KY創（6854）簽署合作合約，以6億元向錼創購入Micro LED生產設備，由錼創協助富采建設Micro LED新產線、擴大建置Micro LED產能。

（旺得富理財網 葉時安）

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