電動車軍備競賽「15檔領跑」長線資金搶進

「氣候變遷因應法」今（2023）年正式三讀通過後，時隔8年大幅修法，明定我國應在2050年達成溫室氣體淨零排放，成為未來氣候治理主要法源，電動化也此次修法的一大重點。

法人指出，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中，電動車是最主要的受惠產業；另外，中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

全球車廠競相推出電動車，特斯拉獨領風騷的日子將不復返，反而進入百花齊放境界，這對於台灣相關零組件將是一大利多，且鴻海（2317）、裕隆（2201）打造的MIH聯盟，推升台灣汽車產業登上國際舞台。此外，由鴻海、裕隆分別持股51％及49％的鴻華先進，拚今年首季登創新板，加上電動車訂購踴躍，配合年底集團作帳，裕隆將是成為多頭領航員。

在基本面逆風中，汽車產業鏈正掀起革命性轉型，台積電也看好HPC（高效能運算）、物聯網、車用三大領域，同步帶旺概念股，包括漢磊（3707）、建準（2421）、高力（8996）、AES-KY（6781）、茂達（6138）、中探針（6217）、新唐（4919）、胡連（6279）、順德（2351）、台半（5425）、致茂（2360）、強茂（2481）、富鼎（8261）、界霖（5285）、康普（4739）等15檔，持續吸引長線資金進駐。

據統計，2025年全球電動車預估銷量將達2,000萬輛，滲透率20.9％，近5年複合成長率上看45％。電動車發展中電池又是成本占比最高的組件，故有「得電池者得天下」一說，電池材料相關廠商勢必在電車浪潮下受惠，正極材料業者包括康普（4739）、美琪瑪（4721）、立凱-KY（5227）等，負極材料則以中碳（1723）為首，近期包括鴻海（2317）、台塑（1301）也宣示搶進電池芯市場。

國泰證期經理蔡明翰分析，通膨惡化使資金再度回流原物料族群，車用題材股也由原先的高技術電子零組件，過渡到傳產汽車零組件，相關廠商具低價庫存優勢，毛利率看增；整體車用零組件類股均可望健康輪動，搶短投資人可布局傳產車用零組件股，而長線投資人則可選擇低接電動車概念股。

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（旺得富理財網 黃順德）

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