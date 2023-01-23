200大個股PK 這檔金融股登法人買超王

經過去年一整年的黑天鵝考驗，台股金虎年下跌2,741.47點、跌幅15.51％，市值蒸發8兆938億元。櫃買指數部分，金虎年下跌26.53點、跌幅12.34％，市值縮水6,186億元。投資操作不再是人人有獎，市場更加關注三大法人動向尋找資金避風港。回顧虎年全年度（2022/02/07虎年開紅盤~2023/01/17虎年封關日）三大法人在200強個股中（上市市值150大加上櫃市值50大），臺企銀（2834）獲買超合計48.96萬張，最受寵。永豐金（2890）年度買超41.93萬張、長榮航（2618）買超40.14萬張，分居二、三。

防疫險海嘯重挫金融股，受此拖累，加上股債雙雙重挫，壽險型金控財報倒退嚕，臺企銀受惠存放款業務暢旺及市場升息效益，利息淨收益為財報主要成長動能，累計2022年自結稅前淨利120.23億元、年增達1.08倍，稅後淨利101.02億元、年增達97.05％，全數改寫新高、獲利首破百億元，每股盈餘1.26元亦創近23年新高。業績財報加上多元獲利策略效益顯現，法人避開金控地雷，轉向銀行型的臺企銀，虎年三大法買超48.96萬張，身價鍍金，元月17日封關收13.45元，年漲3.60元或36.55％。

永豐金2022年雖然享有美國升息有助銀行利差的利多，但股市表現不好，一加分、一減分，自結2022年稅後盈餘達158.64億元，年減2％左右，每股盈餘1.39元，較去年同期1.42元略低一些，但減幅在金控中相對受控，虎年封關前，外資對金融股情有獨鍾，尤其對永豐金連10日加碼，合計買超56284張，虎年累計三大法人年買超41.93萬張，元月17日封關收17.75元，年漲2.20元或14.15％。

長榮航雖然虎年有大半時間都受疫情之累，隨著疫情緊繃到解封，營運倒吃甘蔗，營收從2月最谷底86.89億元，逐步遞增突破百億，自10月政府宣布國門解封後，11月營收開始有感，增至128.06億元，12月營收更是突破140億元大關，年增皆有一成以上的佳績。尤其12月因客運復甦，客運營收為81.04億元，年增1,338.84％，成長逾13倍；貨運營收雖微幅向下收斂，但仍高於疫前水平，12月貨運營收為51.19億元。接下來隨著大陸解封帶動，長榮航增班兩岸航班，營運再添一把火。虎年三大法人年買超40.14萬張，元月17日封關收28.40元，年漲4.87元或20.70％。

金虎年上市櫃200強，法人買超股前十名。圖／張嘉倚

細數上市櫃200強虎年法人買超股：

01.臺企銀（2834）：元月17日封關收13.45元，年漲3.60元或36.55％，三大法人年買超48.96萬張。

02.永豐金（2890）：元月17日封關收17.75元，年漲2.20元或14.15％，三大法人年買超41.93萬張。

03.長榮航（2618）：元月17日封關收28.40元，年漲4.87元或20.70％，三大法人年買超40.14萬張。

04.友達（2409）：元月17日封關收15.85元，年跌4.43元或21.84％，三大法人年買超37.10萬張。

05.遠東新（1402）：元月17日封關收32.35元，年漲4.91元或17.89％，三大法人年買超33.89萬張。

06.長榮（2603）：元月17日封關收152.50元，年跌65.64元或30.09％，三大法人年買超29.32萬張。

07.第一金（2892）：元月17日封關收26.75元，年漲3.01元或12.68％，三大法人年買超27.72萬張。

08.華新（1605）：元月17日封關收47.70元，年漲23.32元或95.65％，三大法人年買超22.32萬張。

09.遠傳（4904）：元月17日封關收66.70元，年漲4.25元或6.81％，三大法人年買超18.48萬張。

10.上海商銀（5876）：元月17日封關收47.10元，年漲3.23元或7.36％，三大法人年買超18.03萬張。

11~20名依序為：彰銀（2801）、中華電（2412）、華通（2313）、華南金（2880）、大成鋼（2027）、英業達（2356）、臻鼎-KY（4958）、旺宏（2337）、大聯大（3702）、榮剛（5009）。

迎接金兔年，新的一年股市如何布局？備受矚目！台新、安聯、新光、保德信、群益、野村、瀚亞等七家投信認為，全球經濟及企業基本面未見好轉，但市場短軋行情發動下，投資人可以電子、傳產均衡布局的方式，迎接金兔開年行情。電子部分，優選為數據中心、伺服器、泛IP族群、晶圓代工等類股；非電部分，著重內需股：餐飲、線上購物、通路、航空，有望迎來復甦商機。

長期來看，投信法人對於台股2023年上半年落底之後逐季向上普遍具有共識，台股上半年仍有低本益比、高殖利率等優勢下，回檔把握布局的機會。

備註：個股漲跌幅以還原權值計算，大盤PE、PB為上月月底值。台股上市虎年跌幅為15.51％、PE為10.39、PB為1.80；上櫃虎年跌幅為12.34％、PE為16.09、PB為2.27。

（旺得富理財網 張嘉倚）