2023如何投資？陸行之內行買法曝光

台股本周二封關，萬五關卡情怯，虎年下跌2,741.47點，平均每位股民損失約67萬左右。資深半導體分析師陸行之在臉書發文指出，回顧2022年是半導體行業投資慘痛的一年，2009年一季度，全球晶圓代工業產能利用率下滑到33%，估計2023上半年，全球晶圓代工業產能利用率有機會下探到66%。他並在文中分享2023年投資策略。

陸行之透露，他近期跟朋友參加醫生朋友聚會講長期投資，但對醫生朋友來說，很難推薦個股一抱就抱10年，因為大部分台股有明顯的行業供需、技術迭代、公司治理週期，必須按年／月／日／時 常常更新，最後他只能推薦以下產業龍頭，前提是不要發生戰爭，不要被美國政府把先進製程廠炸掉。

陸行之進一步指出，以後伺服器，AI GPU/ASIC, VR/MR/AR先進製程訂單大部分被拿下，建議投資者現在啟動定時定額 ，舉例像是視經濟能力每月10次買零股等，配合行業週期低檔。他預估未來10年獲利CAGR(複合年均成長率)應該輕易超過定存、保險、公債、通膨和大盤。

針對半導體產業前景，陸行之則預估今年除了台積電外，大部份晶圓代工公司衰退8~12%，其中記憶體部分淪為重災區，賣DRAM、NAND通用的公司最慘，將陸續步入虧損。

（中時新聞網 邱怡萱）

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