外資就愛MSCI成分股 這檔是「新」寵王 生醫股王也挺進

台股虎年淪為提款機，2022年2月7日至2023年1月17日期間，三大法人合計賣超台股約1兆元，其中外資大舉調節1.07兆元史上最劇，自營商賣超2161.14億元，唯獨投信力挺自家人，累計買超2739.36億元。

台股面臨資金瘋狗浪之際，仍有不少個股讓外資目光如炬且逆勢增持，該族群即為「MSCI新成分股」！本次從全球(ACWI)標準指數＆全球(ACWI)小型指數2022年季調新成分股34檔中篩選出前10名外資新寵兒，依序為長榮鋼(2211)、上品(4770)、力智(6719)、力積電(6770)、保瑞(6472)、大樹(6469)、藥華藥(6446)、華建(2530)、櫻花建(2539)及大亞(1690)。

長榮鋼榮登外資心頭好，外資持股餘額年增13倍；前10名其中8檔年增達翻倍水準，排名第10的大亞年增亦逾6成。

第11~20名依序為瑞鼎(3529)、臺企銀(2834)、智擎(4162)、聯華食(1231)、長榮航(2618)、興農(1712)、華新(1605)、潤弘(2597)、東鹼(1708)及元太(8069)。據統計，瑞鼎、臺企銀及智擎年增逾5成，表現還算在上位圈，僅元太年增低於1成。

台股每逢「MSCI季度調整」，隨著權重升降、成分股增減，大盤總有波動，背後多為外資或指數型基金動作所致，通常視作短時間買賣壓。距離上一次調整於2022年11月30日盤後生效，台股在「MSCI全球市場指數」權重調升0.01個百分點至1.46%。

全球標準型指數台股成分股異動，首度納入「生醫股王」藥華藥，臺企銀從全球小型指數成分股轉進，高價股祥碩(5269)遭剔除並轉入全球小型指數成分股。全球小型指數方面，台股成分股新增10檔、刪除11檔。

藥華藥血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b(P1101)已先後取得歐盟、美國、台灣、南韓藥證，目前靜待日本PMDA查廠結果，法人推估很有可能在台灣春節期間揭曉，而公司目標在2023上半年取得藥證。

此外，公司也在16日宣布P1101申請馬來西亞PV藥證，實為拓展東南亞市場的第一步。封關日股價上漲0.32%、收476.5元，市值達1441.2億元，坐穩生醫股王；年漲192.25元或67.63%，外資持股餘額年增翻倍。

長榮鋼上月20日法說提到，受到通膨高漲及景氣轉向影響，部分建廠工程業主為降低成本而延後發包，鋼構需求量放緩。因應短期建廠需求疲弱，公司將積極爭取公共工程、都更及商辦大樓開發案的鋼構案量；轉投資榮鼎綠能預計2023年首季正式商轉，屆時可望挹注營運。

得利於半導體先進製程建廠潮，鐵氟龍供應廠上品繳出漂亮財報，2022年累計營收衝上61.38億元，年增近6成，法人估2022全年可賺2股本；隨著美國晶片法過關，2023年的美國市場儼然成為主要營運柴火，不排除全年營收再攀高。上品訂單能見度穩健，兼具現金股息、營運利基雙題材，成功吸引買盤進駐，外資持股餘額年增3倍之多。

▲2022年MSCI季調新成分股，外資虎年持股年增率前10大個股如下：

1.長榮鋼(2211)：元月17日封關收52.00元，年漲2.62元或5.31%，外資持股餘額年增1322.98%。

2.上品(4770)：元月17日封關收345.50元，年漲88.81元或34.60%，外資持股餘額年增354.56%。

3.力智(6719)：元月17日封關收290.50元，年跌503.15元或63.40%，外資持股餘額年增224.09%。

4.力積電(6770)：元月17日封關收32.30元，年跌30.21元或48.33%，外資持股餘額年增221.45%。

5.保瑞(6472)：元月17日封關收402.00元，年漲244.78元或155.69%，外資持股餘額年增140.04%。

6.大樹(6469)：元月17日封關收303.50元，年漲145.74元或92.38%，外資持股餘額年增136.41%。

7.藥華藥(6446)：元月17日封關收476.50元，年漲192.25元或67.63%，外資持股餘額年增120.70%。

8.華建(2530)：元月17日封關收17.25元，年漲2.70元或18.56%，外資持股餘額年增119.78%。

9.櫻花建(2539)：元月17日封關收32.90元，年漲6.07元或22.62%，外資持股餘額年增110.62%。

10.大亞(1609)：元月17日封關收20.55元，年跌0.68元或3.20%，外資持股餘額年增67.38%。

外資虎年封關前積極買超、抱股過年，顯然正面看待台股兔年行情「先蹲後跳」。瑞銀向《工商時報》表示，預期美國聯準會(Fed)2023下半年政策可能轉變、利率下降，美元將隨之走軟，較低的實質利率對股市有利，研判2023年外資流入將為台股帶來積極的流動性支撐，與2022年的大量淨流出大相逕庭。

群益投顧副總裁曾炎裕則提到，須持續留意美元指數所牽動的資金流向，美國通膨控制程度，將影響Fed利率決策、牽動美元指數漲跌，當美元指數下跌，新台幣升值將會吸引新興市場熱錢流入出現資金行情。

※備註：

1.篩選條件：全球(ACWI)標準指數＆全球(ACWI)小型指數2022年季調新成分股共計34檔。

2.統計期間：2022/02/07虎年開紅盤~2023/01/17虎年封關日。

3.個股漲跌幅：以還原權值計算。

（旺得富理財網 廖小蕎）

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