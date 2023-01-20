3大擔憂 美股續挫 台積電ADR臉綠

Fed官員放鷹、市場憂衰退 美股再度收低

美國聯邦準備理事會（Fed）高官矢言將「強硬」對抗通膨，加上經濟衰退疑慮揮之不去，而市場更憂心美債上限若無法即時提高，將導致美債違約風險升溫，使科技股與金融股承壓，華爾街股市19日再度走跌。

個股表現方面，蘋果、谷歌、微博、阿里巴巴、美孚石油、默克製藥、IBM、高盛證券與Meta等逆勢上漲。

亞馬遜、網飛、微軟、英特爾、HP、ASML、德儀、AMD、美國銀行、美國運通、特斯拉、摩根大通及福特汽車等多臉色鐵青。

備受台股投資人關切ADR表現方面，台積電、聯電、日月光與鴻海等ADR全部下挫，跌幅分別是1.2%、2.11%、1.41%及0.85%。

市場消息方面，美國上周初領失業金的人數降低至19萬，係2022年9月以來新低水準。

道瓊工業指數下跌252.40點或0.76%，以33,044.56點作收。標準普爾500指數下滑30.01點或0.76%，收3,898.85點。科技股那斯達克指數下跌104.74點或0.96%，收10,852.27點。費城半導體指數挫跌79.03點或2.83%，收2,710.44點。

（中央社；工商時報 數位編輯）

經濟衰退疑慮再度籠罩 歐股收黑

美國最新經濟數據與大企業財報令人失望，再度喚醒人們對於今年稍晚全球經濟恐將衰退的憂慮，各地股市19日多半下跌，歐洲3大股市收挫逾1%。

倫敦FTSE 100指數下跌83.41點或1.07%，以7747.29點作收。

法蘭克福DAX指數下挫261.44點或1.72%，收在14920.36點。

巴黎CAC 40指數挫跌131.52點或1.86%，收6951.87點。

（中央社）