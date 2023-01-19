券商去年獲利387億元 較110年少六成

證交所今（19）日公布，全體證券商去（111）年12月稅後淨利40.07億元，月減14.58億元、月減26.68％；累計去年全年稅後淨利387.28億元，較110年大幅衰退666.99億元、減幅63.27％。

證交所分析，去年12月大盤總成交值約4.45兆元，較11月減少10.18％，使證券商經紀手續費收入減少；12月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利益較11月衰退10.5億元、約63.99％。

另外，去年12月承銷證券評價利益較少，使證券商承銷業務淨利益較11月衰退2.1億元、月減約40.08％；整體而言，12月份全體證券商稅後淨利40.07億元，較11月衰退14.58億元、月減26.68％。

累計去年全年，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，而較110年減少37.46％；另去年加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較110年衰退298.2億元、年減約102.23％；證券商承銷業務淨利益亦較去年同期衰退36.02億元、年減54.43％。

全體證券商去年全年稅後淨利387.28億元，較110年同銳減666.99億元、年減63.27％。

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