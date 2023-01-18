永豐投顧看台股│金兔年明星產業：原物料回穩 鋼鐵、塑化有看頭

2022年原物料產業與傳統循環性產業同樣受到俄烏戰爭、大陸清零兩大因子的干擾。俄烏戰爭使得天然氣與油價的大幅波動，以及低價鋼品轉賣至亞洲，另外大陸清零政策讓大陸對原物料相關需求出現一個需求的凹洞，是2022年原物料相關需求縮手的兩大重要事件，引動原物料行情價格一波下跌，2022年原物料行情亦是從年初跌到年尾，且獲利呈現前高後低。

展望2023年，隨著大陸清零政策的開始轉變，可期待的是大陸消費與基礎需求將可較2022年提升，但由於消費信心與生活正常化是需要時間，廠商行為的信心回復亦是如此，因此，整體原物料價格不容易出現快速的拉升，較有機會的應該是呈現2023年上半年緩步走穩築底，下半年才有機會開始明顯走揚。

而且大陸對於房地產的政策，應該還是處於較為控管的心態，營建相關的需求更不容易大幅成長。原物料2023年主旋律是震盪求穩、需求緩復甦但供給制約。

對於鋼鐵、塑化、水泥等原物料產業中，預期鋼鐵最先落底，塑化次之，水泥業則呈低檔復甦。鋼鐵由於內需穩定支撐，故看好條鋼與H型鋼等子產業，塑化部分，以PVC供需狀況最好，故以此類產品為主之廠商為首選。

非循環性之傳產類股中，可關注在汽車零組件，尤其以新能源車供應鏈占比高之零組件廠商，另外在終端消費品部分，運動休閒仍長線看好，雖2023年上半年廠商面臨庫存調整，但由於台廠在供貨彈性與生產基地分散下，對國際品牌供貨比重仍持續上升，且股價評價已修正反映庫存調整之預期，建議可逢低布局國際品牌運動鞋/成衣等代工龍頭。

總結，電子產業在2022年遭遇到很大挑戰，終端消費需求放緩，產業進行庫存調整。壞的總是會過去，好的會繼續留下，2023年建議投資人可聚焦成長趨勢明確的車用及伺服器產業零組件。

傳產部分，則聚焦於汽車零組件、運動休閒等廠商，而循環性產業中，看好鋼鐵、塑化，建議等待評價落於歷史區間下緣時逢低布局。