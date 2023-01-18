永豐投顧看台股│金兔年明星產業：需求升 電動車、伺服器漲相佳

2022年第二季開始電子上、中、下游都遭遇到庫存調整的大問題，整個產業轉向保守悲觀。目前預估整體庫存調整會於2023年上半年陸續調整完畢。永豐投顧建議投資人可從低庫存加上需求能見度明確的電動車、伺服器產業出發，並放眼中長期AI應用於自駕車、機器人、高效能運算的大趨勢，尋求投資機會。

首先談到「汽車電子化」趨勢，2022年經歷晶片長短料、戰爭、疫情封控的影響，全年汽車新車銷量呈現微幅年減。但是2022年下半年晶片供應短缺的狀況開始緩解，戰爭及封控影響性降低，預期2023年新車銷量會有所回升，年增中個位數的成長性。

另外長期因應各國碳排規定，未來電動車的滲透率會逐年攀升的趨勢。隨著燃油車轉換成新能源車加上車用電子化的趨勢，預期L3以上的自駕車滲透率2030年滲透率將達到4成。

另外，伺服器產業需求能見度相對較高，預期相關產業在2023年的成長性還是優於其他消費性電子。伺服器產業2023年最重要的大事就是Intel與AMD新平台開始量產，並逐季增加到2023年底，也預期2024全年伺服器出貨量將有個位數的成長性。

同時，伺服器產業2023年關注的主軸，應要聚焦新平台的推出，帶動規格價值提升的零組件。關注重點在於BMC晶片數量採用的提升、均熱片面積與單價提升、Socket針腳數與單價提升。

此外，全球AI市場投資快速成長，預估投資金額未來五年的複合成長率達26.5％，2026年投資金額將跨過3,000億美元，美國部分領頭羊Nvidia透過CPU及GPU建構，目的就是要打造出達到兆級的加速運算能力，提供人工智慧跟高效能運算比現在還高出數倍以上效能。

另一個發展快速且具有野心的美國公司就是特斯拉，包括推出Optimus的機器人、全自駕系統FSD（Full Self-Driving）與Dojo超級電腦。上述AI晶片都需要先進製程晶圓代工的支援。

大陸積極投入AI晶片的廠商亦很多，除先進製程的支援，亦帶動傳輸IP與設計服務商的成長機會，台灣設計服務廠商亦將受惠AI與HPC趨勢向上所帶來的商機。