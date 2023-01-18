永豐投顧看台股│李學詩：等待曙光 擇優布局迎獲利

2023年的投資關鍵字是「等」，「等好價格投資，等投資後上漲」，黑暗即將過去，曙光將帶來黎明。

2022年全球遭遇40年以來最大幅度的物價上揚，美國景氣過熱、俄烏戰爭引發滯脹（Stagflation）困擾歐洲、大陸的清零封控威脅內需與供應鏈，幾大經濟體都有自己的問題，Fed強力升息下，金融市場飽受震盪，股債雙殺，房地產岌岌可危，投資幾乎無處可去，多數投資人沒有經歷如此規模的股市回檔，大部分的人選擇避而不看，也有人如驚弓之鳥，霎時手足無措。

投資市場陷入黑暗時刻，黎明像是必須祈禱的奢求，但若回顧過去的經濟歷史，景氣循環有如四季更替，景氣擴張後趨緩、趨緩後衰退、衰退後復甦，復甦後回升，2022年一整年是景氣擴張後的趨緩期，2023年上半年進入放緩後的衰退期，這是一個「等」待優質企業到達好價位的關鍵時刻，2023年下半年有機會進入復甦期，此時更是坐「等」股價上漲的好時間。

當然，投資世界從來沒有如此平淡無波，永遠都有超過預期的驚喜與驚嚇，所以仍有很多金融指標必須要細細觀察，通常大規模的升息後，接下來的就是企業裁員、費用縮減，暫停大規模的資本支出，熄火的投資與消費，會讓物價隨之趨緩，失業上升，此時，將引導Fed啟動降息，隨後景氣將迎來復甦的契機。

若這次起因是物價，那「物價」就是最關鍵的指標，目前評判物價上漲的高峰應該出現在2022年，接下來通膨就要開始放緩，因此，關注物價的概況是投資人第一要務。

升息後對實質經濟產生抑制的效果，中間通常有六～九個月的滯後期，這是Fed去年年底升息幅度趨緩的原因，所以2023年上半年第二要務是關注消費的狀況，終端需求趨緩，將有利物價的修正，因此，「消費樣態」是投資人要關注的第二個重要指標。

這中間將會伴隨企業獲利衰退，就業市場轉差，失業率開始提升，物價的下跌，通常都要用失業代償，所以第三個重點指標，就是美國市場的「就業狀況」，這個階段，壞消息通常代表是好消息。

若如市場預期，經歷到失業上升階段後，Fed降息機率大增，預計時間發生在下半年，一旦開始降息，整個景氣循環就告一段落。

2022年幾乎讓所有投資人都虧錢，依據財務行為理論，投資人會因為一整年的虧損經驗而變得來年過度保守，所以這裡想提醒投資人，黑暗即將過去，曙光將帶來黎明，「謹慎」應該用於選擇企業與買進價位，「勇氣」則用於長時間的等待，祝願大家2023年操作順利，財源滾滾。