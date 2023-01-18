永豐投顧看台股│先蹲後跳 長線偏多不看淡

台股在2022年歷經空頭洗禮，指數從18,619點跌到12,629點，震盪幅度近6,000點，至今全球還深陷通膨、戰爭與不景氣的威脅，對於2023年行情似乎沒有樂觀條件。然而回顧過去歷史，投資人總是扼腕於不能掌握股市的低谷，又悲嘆於留戀高峰，低谷正因為表面充滿悲觀才會低，所以要撥開迷霧、超越數據障礙，才能掌握先機。

金融市場基本上是一波波的循環，所以觀察循環軌跡有很大的幫助。在過去20餘年間，台股歷經多次多空循環，其中多數是漲跌幅度在2,000點～3,000點的小循環，而能與本波幅度接近的情況，唯有2000年的網路泡沫及2008年的次貸風暴，而這兩次股市大波動的下跌段，借用月KD的訊號顯示，時間恰好都歷時19個月，本波段台股的月KD在2021年7月反轉，到2022年底，已經歷時17個月，揆諸循環週期，2023年應該迎來反轉，值得期待。

另外，永豐投顧對台股關鍵企業進行預估與資料蒐集，所獲得對2023年企業獲利狀況的大致輪廓來研判，若以台灣50代表整體，雖全年企業獲利預估衰退17％，然而，台股企業獲利仍可望在2023年第四季結束衰退。

依照過去經驗，由於股市對於景氣的敏感，股價往往會在企業獲利結束衰退之前的二至三季就觸底反彈，其實市場需要的是「不會更壞」的消息，那股市就可以「不再下跌」，因此，就2023年企業獲利的情況看，2023年的第一季就醞釀期待。

再者，近年來股市投資人逐漸看重股息報酬，不再專注於殺進殺出獲取價差，這是回歸投資本質的好現象，造成高股息基金申購踴躍，基金規模不斷膨脹。然而如果買基金的時候選擇高股息基金，判斷行情卻忽視整體市場的股息殖利率，這顯然是見樹不見林。

回顧2005年至2021年，台股股息殖利率大概都在3％～4％之間，其實已經是主要股市中的翹楚，而其中2008年暴衝到6％以上，當年正是次貸風暴、股價低點，所以即使基本面利空環伺，股息殖利率的異常凸顯其指標性。

就2022年狀況看，14,000點配合2022年已配股息，台股股息殖利率可衝到4.92％，13,000點就是5.30％的高股息殖利率。推估2023年情況，假設以2022年上半年企業獲利為2023年股息，隱含股息配發率為50％的假設，則13,000點的股息殖利率可推升到5.37％。由此處的殖利率推估，台股13,000點的超乎常態高股息殖利率諭示股價過低，而2023年調整到17,000點的話，股息殖利率仍在4％以上，基本上仍是過去一般水準的上緣，所以2023年股價看漲是有基本面支撐的。

最後考量2023年已經預見的事件，第一季FOMC會議再兩次升息後會停止升息，資金面的緊縮見到終點。另外，中國新的財經政策出爐，推動世界另一具經濟引擎運轉，再加上台股技術面見底，台股區間由低走高，將歷經第一波反彈。

然而第二季是新年度財報首度亮相，市場將檢驗景氣復甦程度，美股財報周較早，四月下旬就是公布旺季，美股勢必震盪，相同的，台股第一季財報公告期限是五月15日，一般市場將修正景氣反轉的預期與股價的差距，台股出現較大幅波動。

2023年第三季預期企業庫存調整完畢，同時美國總統大選各黨初選起跑，股價有明顯推升的動能。第四季預期Fed有降息的能，且景氣收縮結束、企業獲利重新擴張，股價進一步推升，指數區間可望進一步提升，預期由年初到年終，2023年台股基本上呈現前低後高、漸入佳境的走勢。

美中科技戰升高後，世人發現台灣已成為半導體產業不可或缺的一員，可預見台股在全球市場的投資重要性亦同步上升，事實上，台股悶聲發大財，在基本財務指標上也是優於其他主要股市，就股東權益報酬率、流動比率與負債比率等三項簡單指標比較，台股有高股東權益報酬率、最高的平均流動比率與低負債比，選擇台股相對安全，且長期投資股市才是跟上全球經濟成長脈動的最佳途徑。