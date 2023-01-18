兆豐國際投顧看台股｜金兔年明星產業：傳產三大天王 各擁題材上攻

傳產方面，產業景氣預計第一季到第二季間落底，且股價經過2022年的大幅修正後，評價回落至歷史區間下緣，預期下半年產業景氣將隨總體經濟反彈而回溫，兆豐國際投顧看好原物料、散裝航運及生技等三大產業。

美國聯準會（Fed）2022年快速升息致使整體原油需求衰退，美國能源資訊管理局（EIA）認為，原油2023年受惠航空燃油需求提升，且石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）於2022年11月開始每日減產200萬桶，預期油價將逐季回升，煉油利差也將擴大；隨大陸解封，烯烴產能持續開出，有利2023年下游塑化產品成本下降，靜待需求回升，有助下游廠商利差放大。

2023年上半年進入南半球雨季，煤鐵商順勢調漲價格，大陸「解封」和「金融16條」等利多，寶鋼因反映成本，熱軋自元月起每噸上漲200元人民幣，2月適逢農曆春節回補庫存旺季，中鋼也將持續調漲價格。展望後市，看好通膨舒緩、大陸解封、俄烏戰爭退場等利多，預期鋼市將由大陸向外復甦。預期在高價庫存逐步消化下，鋼市將逐季向上。另外，鎳價受惠電動車需求提升，帶動不鏽鋼報價持穩甚至反彈。

2024年因CII法規將實施，老舊船舶遭淘汰，散裝航運在未來兩年的需求成長率均大於供給成長率，散裝產業將呈現供不應求狀態，有利運價上漲。展望2023年首季，大陸元月8日開放邊境，邁向疫情正常化，提高原物料需求，將對散裝產業有進一步的實質幫助；依據2018年迄今每一季度稅後淨利推算，波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）在1,200點為航商損益平衡點，提供下檔有效支撐。

大陸邁向疫情正常化後，有利當地消費力道回溫，台灣醫美、保健品及隱形眼鏡相關公司同步受惠；且「再生醫療二法」預計將在2023年通過，可望大幅鬆綁相關限制並促進產業發展，此次修法包含設立再生醫療基金、國家級細胞庫可提供製造難度高的細胞予學研及產業界使用、縮短特定再生醫療法的臨床試驗時程等三大利多。