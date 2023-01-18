兆豐國際投顧看台股｜金兔年明星產業：電子族群三明燈 Q2苦盡甘來

電子產業方面，2023年消費性電子需求疲弱，但庫存有望於上半年調整至健康水準，加上基期下滑，整體氣氛將於第二季開始好轉。兆豐國際投顧認為，2023年電子產業可關注高速運算、傳輸及大陸晶片禁令受惠股、伺服器概念股，以及低軌道衛星（LEO）等三大亮點。

進入先進製程時代，通用IC不能滿足雲端運算、自動駕駛、AR／VR等業者對於晶片效能的需求，因此創造ASIC市場的商機，預期未來3年ASIC產值的增速將高於整體半導體產業。對IC設計而言，大陸除積極申請出貨許可外，也朝向發展自主GPU技術，或自行開發AI加速晶片、FPGA等方式解決高速運算需求，利於先進製程的設計服務公司獲得更多來自大陸地區高速運算晶片的開案或量產需求。在大陸自主化趨勢下，大陸地區業者亦有可能強化高速運算晶片上的技術開發，增添矽智財業者潛在接單的想像空間。

產品規格升級是半導體產業長線的動能，Wi-Fi、乙太網路、PON等通訊規格持續升級，挹注網通IC產值提升，新世代Wi-Fi 7預計2023年亮相；I/O的規格亦朝升級之路邁進，更高速的資料傳輸速率才能滿足高性能運算的需求，對產值提升有所助益。

此外，伺服器受惠目前北美主要四大雲端服務供應商（CSP）持續投入資本支出於資料中心的擴建及AI研發領域，伺服器的需求展望穩健成長，伴隨AIoT、5G等應用發展，網路數據資料大量產生，帶動邊緣運算需求，加上社群平台和影音串流產業興起、企業加速數位轉型等因素，近年全球雲端服務支出高速成長。同時在Intel與AMD伺服器新平台開始放量出貨後，連接器、散熱、PCB等零組件供應鏈有望雨露均霑。

至於低軌衛星具備高傳輸效率、低延遲、低耗能、成本低廉優勢，因應地理複雜地區及移動交通需求崛起，地面設備占LEO市值大宗，台廠地面設備供應鏈亦相當完善。SpaceX為目前低軌衛星市場領導者，隨台廠切入其供應鏈，未來也將受惠衛星發射數，以及用戶數推動的設備出貨持續提升，營運將隨之上揚。