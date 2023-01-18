兆豐國際投顧看台股｜黃國偉：反彈有影 QE規模難再複製

加權指數2022年一度回檔近6,000點，加上產業庫存調整告段落，市場投資人面對2023年抱持諸多期待，譬如迎來一波像樣的反彈行情；畢竟回顧過去台股走勢，年度指數高低差超過6,000點的回檔後，隔年多會上漲。

儘管如此，歷經過去三年中有兩年指數高低差6,000點的走勢，所有的必然經驗就顯得異常脆弱，投資人要面對的將是與過去習以為常的投資經驗不同的環境。首先是經濟環境，2008年金融海嘯催生出前所未有的量化寬鬆政策，當時針對解決資金供應鏈中斷的確有不得不為的考量，但其後演變為無限量量化寬鬆就有過度之嫌，甚至後來稍見經濟成長趨緩，立即祭出量化寬鬆政策，企圖藉由單一貨幣政策達到救經濟的目的，而忽略財政政策的必要性。

然而各國央行卻因為各種原因騎虎難下，2020年新冠疫情爆發前因通貨膨脹長期處於低位，並未因寬鬆貨幣政策而走高，沒有立即解決的急迫性，久而久之形成通膨與寬鬆貨幣脫鉤的錯覺，市場因此失去戒心。中美貿易戰及突如其來的疫情打破這個假象，量化寬鬆的貨幣政策之所以未引發惡性通膨，主因全球供應鏈成型，加上大陸改革開放及蘇聯共產垮台後，釋出低廉的勞動力所致。

中美貿易戰令製造業自大陸出走，全球供應鏈運作模式遭到破壞，低價勞動力不再，又逢新冠疫情造成供應鏈中斷，立即形成供不應求的缺口，物價應聲攀高，加上各國政府為確保半導體晶片等重要物資供應無虞，紛紛推出各種優惠措施，企圖建立在地供應鏈，然全球供應鏈形成是基於追求有效率生產的基礎上。在地供應鏈卻是完全不同的概念，其所追求的是安全、穩定的生產，效率反而是次一級的要求。一個低效率的生產必然導致成本增加，價格居高難下，恐怕讓通膨很難快速降溫到Fed要求的水準。

此外，量化寬鬆政策經過此次史詩級的通膨，以及全球供應鏈由追求效率改為追求穩定，未來不易再提供低廉的商品，導致各國央行未來再實施無限量量化寬鬆時，會受到很大的限制，實施時也會更加謹慎，資金行情規模恐將縮水。