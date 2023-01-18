兆豐國際投顧看台股｜資金點火 下半年撥雲見日

台股歷經2022年的慘澹表現後，2023年上半年仍將受制高通膨、高利率環境影響，經濟成長率持續下行，預期於上半年觸底、下半年展開反彈，但全年表現仍將低於2022年。

加權指數2022年年初反應企業獲利創高，指數寫下史上最高點18,619點，後因俄烏戰爭、通膨上揚、聯準會（Fed）升息、部分產業景氣提前反轉等一連串利空衝擊，加權指數震盪走低，重挫近6,000點，直到第四季才出現顯著反彈。

展望2023年，台股仍將面臨諸多變數干擾，尤其高通膨環境所帶來各種負面影響延續，利率快速且大幅提高減損消費能力，導致經濟成長下滑，也對產業景氣、企業獲利帶來衝擊，大量庫存等待消化。

Fed升息可望首季觸頂

2023年首季預估將是各項基本面數據最糟的一個季度，包括總體經濟及企業獲利，除部分因去年同期的高基期外，高通膨衝擊消費所帶來訂單下滑更是主因，加上Fed升息步調預期在2023年首季見到高點，台股的利空因素可望在第一季觸及高峰，而利空最高峰通常也伴隨股價最低點的浮現。

第二季屬淡季，產業處於庫存調整末端，需求偏弱，基本面乏善可陳，利空趨緩但仍不足以刺激股價大幅漲升，預估大盤將以盤底走勢居多。下半年隨著庫存調整完成、通膨持續降溫、Fed停止升息，且經過2020～2022年異常的大幅波動後，經濟及產業將回歸正常循環，因此，下半年傳統旺季可期，有利需求回溫，加上美元利多結束走弱，也有助資金回流新興市場，可望推升台股盤底完成，向上突破走高。

依據Bloomberg調查預估，全球經濟成長率將由2022年的成長2.9％，進一步放緩至2.5％，美國、歐元區更是近乎零成長，甚至有部分經濟學家悲觀預測，美國及歐元區恐有陷入衰退的風險；統計近四次Fed升息循環的經驗，美國經濟成長率多在升息循環下陷入衰退，僅大陸因2022年基期偏低，加上解除嚴格封控，2023年國內生產毛額（GDP）成長率由3.5％加快至5.2％。

市場估利率長期居高

另外IMF預估全球通膨將由2022年的7.2％降至4.4％，然通膨於2022年已上升至數十年新高，縱使2023年通膨趨緩，仍位於歷史區間相對高檔，因此市場預期Fed就算在2023年第二季停止升息，也會把利率維持在高檔很長一段時間，有可能在2024年之前都不會有降息的動作。

根據2000年後Fed升息循環的經驗，利率見高後，Fed至少會觀察6個月的時間，決定何時降息，最近一次升息循環在2006年6月結束，其後維持利率高檔長達12個月，更何況此次通膨更加嚴重，觀察期勢必會延長。除非下半年通膨降幅能夠更加明朗，否則不排除Fed屆時將釋出停止升息的風向球，美元預期將因此走弱，有助資金由美元資產回流新興市場，為資金面增添利多。

至於企業獲利在2022下半年因庫存調整略微下滑，2022年第三季傳統旺季效應偏弱，極高比率受惠於匯兌收益，不過，2022年第四季企業面臨台灣外銷訂單連續三個月的負成長，本業因訂單減少衰退外，新台幣匯率也由貶轉升，甚至有部分企業出現匯兌損失，侵蝕企業獲利，上市櫃單季獲利恐出現更為明顯的下滑趨勢。2022年第四季財報將於元月至2月間陸續公布，將會成為衝擊2023年首季股價的最大利空。

據CMoney數據，兆豐國際投顧預估2023年整體上市櫃企業獲利將較2022年衰退約16％，且呈現上（半年）低下（半年）高的走向。目前多數公司都預期庫存調整將在第二季告一段落，包括台積電在先前法說會中也揭露此一訊息。因此預期下半年傳統旺季的鋪貨需求下，有利台股完成築底走勢，向上突破。

籌碼面上，外資連三年大賣台股，尤以2022年大賣1.2兆元為史上最大年度賣超；若累計外資買賣超，截至2022年底，外資已將2004年以來的買超全數賣出，且持股市值占整體台股市值比重降至約36％，顯然是屬於偏低的持股水位，預期2023年外資賣超將明顯收斂，但不宜過度期待由賣轉買的機會。