富邦投顧看台股｜金兔年明星產業：能源轉型下 電動車加速奔馳

新冠疫情無礙電動車趨勢根據EV-Volumes的統計資料，受到供應鏈短缺、俄烏戰爭以及中國封城的影響，2022年上半年全球汽車銷量年衰退約％，然而同期間電動車無視疫情阻礙，總出貨量逆勢攀升至430萬輛，年增率高達62％，其中一部分原因固然是戰爭帶動油價大漲，讓部分消費者轉而購買電動車，但另一個中長期的動力則來自於各國政府對環保零碳排的政策推動。



隨著近期半導體的供應鏈短缺問題逐漸舒緩、充電基礎設施持續擴充以及各國能源轉型政策背書之下，富邦投顧預估2023年全球電動車出貨量可達1,388萬輛，年成長35％，滲透率為16.3％。



動力系統零組件水漲船高電動車與傳統汽車的最大差異主要在於新增電池、馬達與動力系統等三類零組件，因此雖然車用電子的相關產業眾多，但上述三類新增的零組件成長力道更值得期待，其中動力系統的主要功能是轉換和控制電力、並優化電源管理，包括逆變器、轉換器和車載充電器。



根據Precedence Research預估，2021年全球電動車充電市場價值70.1億美元，在電動車需求持續成長且各國政府積極建置充電樁下，預估2030年可望達到646.7億美元，年複合成長率也達28％。國內投入充電椿相關的廠商不少，包括光寶、台達電、飛宏、康舒及中興電等都已在國內外市場繳出成績。



高電壓設計推動第三代半導體發展為了能縮短電動車的充電時間並兼顧熱耗控制，目前提高電壓已成為主流方案，綜觀各大車廠發表的新車規格，採用的電壓架構正逐漸由400V走向800V。



由於碳化矽功率元件的優勢在於耐高壓、高頻與高溫，且具備耗損低特性，在Tesla率先採用在Model 3並獲得成功後，預期將有愈來愈多廠商選擇以SiC MOSFET取代Si-Based IGBT。



目前全球主要的SiC供應商為Wolfspeed、Rohm，國內投入相關產業鏈包括有中美晶、環球晶、嘉晶、漢磊等公司，未來的發展值得留意。





