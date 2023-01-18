富邦投顧看台股｜金兔年明星產業：政策加持 帶動風電、儲能設備

離岸風電高度成長因應全球暖化問題，近年來各國政府紛紛提高太陽能及風力發電等再生能源的使用，隨著規模經濟及技術革新，風電的發電成本已逐年下降。根據研究機構的統計，風電平均發電成本已低於燃煤，考慮補貼後的平均成本更將低於天然氣，因此長期下來風電的成本優勢將更加突出。



相較於陸上風電，離岸風電具有風能平穩、風機利用率高、不占土地等優勢，因此雖然整體開發成本較高，但占整體風電比例正逐年提升中，若根據研究機構GWEC預估，全球離岸風機總裝機量將由2021年的56GW大幅成長至2026年的146GW，產業呈現高度成長態勢。



優先國產化項目推動風電產業成長全球風況最好的20處地點中有高達16處是位於台灣海峽，在先天環境的優勢下，經濟部能源局自然大力推動離岸風電的開發，預計2020年～2035年台灣離岸風機新增裝機量將達20.5GW、為亞洲第二多。



由於離岸風機的基礎設施需用到大量鋼構，若透過海運由國外進口，不僅成本不符合經濟效益、且風險也較高，因此水下基礎等關鍵零組件列為最優先的國產化項目，而根據經濟部最新公布草案，水下基礎仍為第三階段的國產化主要項目，在更長的開發時間及更多的釋出容量下，國內水下基礎製造商包括世紀鋼等公司將可長期受惠。



此外，配合風電開發及中南部科學園區興起，台電也規劃未來十年將投入5,645億元的資本支出用以強化電網韌性，亦帶動如華城、中興電等國內重電業者的商機。



儲能設備不可或缺 由於風電、太陽能等再生能源在發電上具有間歇性及波動性，大規模併網對電力系統將帶來運行上的挑戰，因此配置儲能設備將是保障電網穩定運行的解決方案之一。



根據國內「綠能科技產業創新推動方案」規劃，預估建構的儲能系統（包含台電自建及民間採購）將從2020年24MW提升至2025年590MW。國內的電源供應器廠近年在儲能及電力交易輔助領域多有著墨，包括台達電、光寶科等廠商可望領先搶得商機。





