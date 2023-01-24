兔年明星產業 群益投顧：鋼廠展望樂觀

進入新的一年，鋼鐵市場的展望也轉趨樂觀，大陸防疫解封且為推動國內經濟可能新增基建項目，大陸的銀行對房地產業者的支持也在金融16條出台後增加，可望令大陸房市重新回溫，進而帶動大陸的鋼鐵需求。

從原物料價格觀察，進入2022年12月後，鐵礦砂價格在大陸封控放鬆、帶動需求可望回升的預期下，由每噸90～95美元左右開始反彈，也順利帶動國際鋼價止跌回升，預期在大陸用鋼需求回升下，2023年首季鋼鐵價格可望維持上漲，進入第二季後則要再進一步觀察需求變化。

此外，電動車產業的發展趨勢也為不銹鋼價格帶來支撐，美國及大陸都將電動車發展視為未來汽車產業的重點目標，同步拉高電池長期的需求成長。

目前鋰電池生產會使用鎳做為原料，電池的需求強勁，將連帶使鎳價格近年表現強勢，而鎳又是不銹鋼的主要原料之一，因此不銹鋼價格也將同步有撐，由於鎳價難以跌回過往水準，可預見不銹鋼價格長期將處於高檔。

長期產業趨勢方面，節能減排、碳中和成為鋼鐵產業的改革重心，由於大陸的鋼鐵產業產能龐大，又大多以高爐為主，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產量減少是必然的長期趨勢，而隨大陸的鋼鐵產能減少，鋼鐵市場的供給過多現象會較往年好轉，供需結構往優化方向移動。

在需求部分，在經歷全球供應鏈轉移及俄烏戰爭後，經濟復甦及基建需求，將可望推升鋼鐵需求中長期成長，且未來主要成長動能，可能來自於自大陸移出的工廠，要轉移至東南亞及印度等地的建廠需求，且該地區在經濟發展中，也會有大量的基建及住房需求出現，可預期此區域將是未來全球用鋼需求的成長主要來源。

展望後市，隨疫新冠疫情的負面影響逐漸退去，市場將進入下一個運行趨勢，預期未來鋼鐵產業的主軸，將圍繞在大陸減產與刺激經濟政策，東南亞及印度的基建、製造業，從大陸移往當地會帶動用鋼需求增長。

此外，經濟成長也會帶動不銹鋼的需求，東南亞為台灣鋼材的主要出口地區之一，故台灣鋼廠亦可望受惠，2023年隨鋼價回穩，大部分的鋼廠獲利將有機會回升。