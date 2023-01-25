兔年明星產業 群益投顧：網通產業穩健成長

歷經全球大疫，為避免實體接觸衍生出遠端服務的需求，線上購物、學習、溝通、娛樂等迅速發展，進一步深化消費者的網路使用經驗，也因為眾多行為需透過網路完成，網路傳輸資料量大幅成長，加快高速寬頻網路的發展。

以往xDSL主導的銅線網路傳輸速度慢、耗能、維護成本高，適逢5G、光纖網路、DOCSIS 3.1、WiFi-6等技術進入成熟期，疫情催化高速寬頻網路服務導入消費者生活，也推動了新一代網通設備換機潮。

由於總體經濟快速復甦，2021年半導體零組件缺貨，也因消費終端網通設備相較於PC、手機與TV量體小，導致相關零組件到貨順序落後於前述產業，恰逢電信商遭遇終端用戶升級網路頻寬推動換機潮，使國內網通廠大量網路傳輸設備訂單，不得不因缺貨而遞延交付。

網通廠商除將零組件訂單由原來的20幾周延長至50周以上，並將未出貨的設備更改設計外，也改採用更先進製程的網通晶片，以避免成熟製程晶片缺貨的窘境，雙重措施並施。

而PC、手機需求去年上半年放緩，相關零組件便開始轉向供應網通業，下半年零組件供貨開始轉順、遞延訂單陸續出貨，帶動去年網通大廠營收年增率大幅攀升，多數網通廠營收年增率在2022年第三、四季來到近期高峰。

展望2023年，遞延出貨的訂單多已在去年出貨，且在疫情趨緩後，消費者轉向戶外活動，加上全球資金緊縮，終端消費者對網通設備需求急迫程度已不如以往，整體產業將由高速成長轉為穩健成長。

不過，寬頻網路發展的腳步並未停歇，在歐、美、南亞、東南亞等政府多樣寬頻網路政策鼓勵下，5G FWA、光纖網路、WiFi-6升級趨勢，也將持續帶動產業穩健成長，台灣一、二線網通廠2023年營收平均約將年增10％～15％。

而就特定產品觀之，光纖網路仍是各國有線網路布建重點，研究機構預估，2022年～2025年光纖用戶年複合成長率達5.76％，呈現穩健成長趨勢。

此外，行動寬頻網路布建彈性大、成本低，加上網速遠優於xDSL，可快速達成多國政府布建寬頻網路的政策目標，預期5G FWA用戶數將自2021年的300萬戶，成長至2026年的約8千萬戶，2021年～2026年間年複合成長率92.8％。

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