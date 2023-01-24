群益投顧曾炎裕：留意美元指數牽動資金行情

2022年全球金融市場多空反轉，華爾街對2023年展望也普遍悲觀，主因是2022年美國聯準會（Fed）升息7次共17碼，這種激烈升息，衝擊了消費與投資，還有利率也直接影響的房地產市場，就連華爾街期望Fed預防性降息以避免經濟衰退的建議也遭拒。

長期高利率對投資、房地產均是利空，台灣房地產過去三年大漲的蛋白區與蛋殼區，調整壓力沉重；此外，受終端需求降低、供應鏈調整影響，企業庫存問題至少上半年也無法好轉，經濟衰退亦將造成邊際消費傾向降低，演變成經濟衰退自我實現。

Fed目前的利率藍圖是2023年第二季升息結束，維持利率一段時間，觀察是否充分達成抑制通膨的目標，但貨幣政策永遠太遲且太猛，等Fed得到結論時，美國與全球經濟可能已經進入衰退；中長期而言，金融市場具備高度循環性，故「經濟衰退」聽起來悲觀，但都會創造出每次中長線股市低點。

此外，投資人也須持續留意美元指數所牽動的資金流向，美國通膨控制程度，將影響Fed利率決策、牽動美元指數漲跌，當美元指數下跌，新台幣升值將會吸引新興市場熱錢流入，出現資金行情，如去年第三季美元指數衝高至114後拉回，歐元、日圓強勢反彈，隨後引發台股逾2千點的強力反彈。

2023年美元指數漲跌將與國際政治環境有關，若全球爆發各種危機，美元指數當然會一夫當關、直衝上揚，惟若俄烏出現談判停火氛圍，美元指數則可能下探；此外，日本央行也放棄極寬鬆貨幣政策，使日圓緩步上漲，連帶壓抑美元漲勢。

匯率代表國際熱錢進出方向，台灣市場受外資熱錢影響力大，不過，通常在國內總統大選前一年度，新台幣匯率都會動態緩漲，因此若有短期意外導致市場失靈、新台幣暴跌，便是好的投資機會。

台灣半導體地位日益重要，2022年是台積電全球化的里程碑，台積電技也在美、日、德設廠，升級成為「全球的台積電」，且波克夏公司投資台積電的基本原因就是「世界運作不能沒有蘋果與iPhone，也就不能沒有台積電」。

因此，2022年地緣政治風險只是虛驚一場，晶圓代工爭霸戰中，台積電勝券在握，全球越不景氣，台積電商機越大，台股加權指數將可望排除系統性風險，資金也有望回流市場尋找投資機會。