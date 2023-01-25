群益證券：少看指數 關注指標股走勢

美國聯準會（Fed）官方利率藍圖顯示，2023年再升息2碼後，利率峰值將會維持在5％一段時間、觀察數據反應，惟華爾街投行卻持降息論點，認為高利率會導致經濟衰退，Fed今年下半年可能被迫降息以挽救經濟，等於直接對賭Fed。

Fed多次回應緊縮政策不變，特別是當中的鷹派官員，不能接受華爾街公開挑戰其抑制通膨的決心，2022年12月聯邦公開市場委員會（FOMC）會後，Fed主席鮑爾更在記者會重申沒有規劃降息，甚至透過特定記者放話2023年升息幅度，將從2碼變成「2碼或3碼」，利率高峰自第一季延長至第二季。

持平而論，只有消費者物價指數（CPI）降至低於Fed利率幾個月、代表緊縮政策成功後，才有討論降息空間，且經濟衰退問題，也是Fed已多次表態願意承受的代價，空頭市場最熱門的就是經濟數據，2023年美國經濟衰退幾乎是投行共識。

一般而言，金融界每年底展望很少看壞次年度，但去年底大部分投行卻都預測標普500指數恐回測、甚至跌破前低，所幸大部分都看好今年下半年美股將會上漲。

不過，其實經濟數據不能真實反應美國經濟狀況，例如就業市場，Fed堅定就業市場需求強勁工資上漲是引發通膨的主要動力，但實際狀況是，許多人不再就業就不列入失業統計，且科技公司與華爾街銀行大幅裁員，並沒有反應在失業率上升，

因美國經濟解封內需市場復甦，服務業缺工嚴重薪資上升，失業率仍在低檔，放在台灣來說，就是「基本薪資持續調高，但一般受薪階層卻受物價與房價所苦」，經濟政策真的不能只看教科書和冰冷數據來做決策。

此外，中美台地緣政治風險也是一大關鍵，去年是地緣政治風險的高峰，自2019年台積電創辦人張忠謀「台積電成地緣政治兵家必爭之地」開始，到去年10月張忠謀警告，若開戰「一切都會被毀」，地緣政治風險一時之間引發股匯激烈震盪。

所幸去年11月拜習會後，美國總統拜登發表「不認為中方有任何立即入侵台灣意圖」，地緣政治風險戛然而止，但2023年兩岸關係仍將影響外資對台股投資信心。

而大陸實施「共同富裕政策」，外資解讀為國進民退，便持續撤離大陸、改變供應鏈生態，上海封控也引發上海富豪移民房價下跌，故政府宣布解封消息後股市的大漲，主要是建立在報復性反彈，待市場冷靜後，仍應正視大陸經濟問題。

2023年台海關係仍是全球關注焦點，大陸將先維持高度自制力，最大任務是不能衍化出「抗中保台2.0」，去年台灣縣市長選舉後，政黨輪替氣氛高漲與2018年選後類似，但2019年香港反送中運動催化了抗中保台，「雪球效應」變成「鐘擺效應」。

而2023年執政黨的兩岸政策會堅持既有立場不會大幅改變，雖台灣總統大選將落在2024年1月，但兩黨初選路線爭論政治熱度增溫，而美方支持態度是否轉變也是重要關鍵，可自兩黨候選人今年赴美參訪行程時，美方接待規格看出端倪。

至於新台幣匯率漲跌則代表國際熱錢進出方向，台灣市場規模小，外資熱錢影響力擴大，央行總裁楊金龍表示，國際資金移動如氣候變遷無法精準預測，可能幾天內把全年雨量下完、乾旱時又非常乾燥，熱錢也是如此，管理上非常困難。

美元指數拉回、新台幣反彈，國際熱錢流入指數軋空，反向則造成多殺多，每一年大概都有兩波台幣大貶後，反向升值的行情，適合做波段操作，投資人可多加留意。

展望2023年，台積電股價表現將牽動加權指數走勢，惟因第一季適逢基本面淡季、客戶消化庫存，研判股價表現空間相對有限。而除1月12日法說會將公布財報與後市展望外，另一關鍵日期則是2月14日，美國證管會的「13F報告」，可用來確認巴菲特的波克夏公司是否繼續加碼，信心消長可能是股價的轉折點。

科技股庫存調整時間拉長，原先市場預期庫存調整至今年首季結束，但美國經濟數據引發經濟衰退疑慮，台灣出口接單數據不佳，代表大部分產業庫存調整時間延長至第二季，庫存調整壓力較大的產業包括手機供應鏈、記憶體、電源管理IC（PMIC）、晶圓代工成熟製程及工具機產業。

投資建議方面，長線操作應聚焦每次震盪走勢都強於大盤的強勢股，而利空鈍化股則適合波段反彈，股價拉回兩個月後，會震盪築底，利空鈍化量縮後將出現波段買點；實務上則應掌握指標股發動訊號，建議盡量少看指數漲跌、關注指標股走勢會更具意義。