統一投顧黎方國:美股有望轉強 資金回流陸

展望2023年，雖然IMF（2022年10月）預估2023年全球GDP成長率，將由3.2％進一步降溫至2.7％，其中美國更將由1.6％降至1.0％，經濟成長顯著放緩。不過，由於IMF的數據尚未考慮中國12月8日全面解封的有利因素，未來全球GDP有機會上修。

且美國CPI年增率已經由2022年第二季高點反轉向下，且美國聯準會（Fed）利率點陣圖顯示，聯邦目標利率將提升至5.0％至5.25％，僅剩2碼～3碼升息空間，可推估全球央行的緊縮政策已近尾聲。

考量美國通膨明顯降溫，且庫存調整告一段落，貨幣政策放鬆的預期升高，將有助美股轉強。加上2023年是美國總統大選前一年，在目前國會兩黨分治情況下，兩黨將積極推出討好選民政策，有助金融市場穩定。從過去1950年迄今的統計數字顯示，美國總統大選前一年標普指數上漲機率100％，因此2023年美股有機會先蹲後跳，不必過度悲觀。

此外，伴隨中國疫情全面解封，加上隔離措施鬆綁，有利於消費逐漸復甦，可望帶動經濟動能回溫，推動上證指數逐步企穩，且隨海外企業高庫存有望於2023年下半年去化，海外需求逐步復甦，加上房地產逐漸回穩，內、外需同步回溫下，有利改善經濟預期，再者海外需求回溫，也將帶動人民幣匯率走強，進一步吸引資金回流中國，預期2023年上證指數先抑後揚。

台股方面，中研院經濟所預估2023台灣GDP成長2.41％，與市場預測差不多，但根據市場預測，台灣2023年GDP年增率有機會蹲後跳，2023年第一季的年增1.5％將會是全年最低。

台股2023年有機會展開先蹲後跳行情，投資人尋找長線進場時點。2023年下半年庫存去化到尾聲，製造業重新針對即將到來旺季恢復拉貨，有助台股評價修復。第四季傳統消費電子旺季，台股整體企業獲利年增率將由負翻正。過去經驗，台股企業獲利由負轉正的前後一季度將有較好行情。加上台灣總統大選2024年1月舉行，選前一季較易有政策利多，台股有望迎來一波行情。

考量2023年台股指數仍將波動劇烈，需要聚焦產業趨勢及市場題材，慎選個股，才是獲利制勝關鍵。科技權值股、解封受惠股、跌深傳產股及金融股，是投資人可留意標的。

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