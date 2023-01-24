統一投顧：台股前低後高 靜待H2回升行情

先從台灣經濟面來看，今年下半年可望轉佳。台灣2022年外銷訂單恐將陷入負成長窘境。不過，中研院經濟所預估2023年台灣GDP成長2.41％，與市場預測接近。且根據市場預測，台灣2023年GDP年增率有機會先蹲後跳，今年首季年增1.5％將是全年最低。

在通膨方面，據國際貨幣基金（IMF）預測，2023年全球通膨率預估值為6.5％，雖較2022年的8.8％略回落，但依舊高於2021年的4.7％，並明顯仍處於3％的「警戒線」之上。因此，2023年通膨壓力雖然減輕，但仍處於高通膨時期，預期全球央行上半年仍然偏向緊縮，壓抑經濟成長率表現。

惟中國突然宣布1月8日起全面取消入境旅客隔離規定，不過仍須出示48小時內陰性證明；對內更將新冠肺炎改名為「新冠感染」，管制措施大降級，中國完全解封，對內需消費及供應鏈影響是否帶來轉機，是可關注重點。

台灣景氣燈號出現藍燈，歷史經驗會是長線進場點。國發會11月景氣燈號分數較10月大減6分、為12分，燈號轉為代表「景氣低迷」的藍燈，分數更創2009年6月來逾14年低點，景氣領先、同時指標續呈下跌。

回顧1984年以來的景氣對策燈號與台股加權指數表現，燈號曾有172次落入黃藍燈以下，若每逢黃藍燈號出現的當月月底買進台股，有146次會賺錢，26次會賠錢，持有一年後平均報酬可達24.18％，勝率可達85％。一旦景氣燈號落入藍燈，勝率將更高，在台股2023年有機會先蹲後跳的情況下，也提供投資人長線進場點的好機會。

揮別獲利高成長2021年及動盪2022年，預估2023年台股企業獲利將呈現衰退，預估整體獲利年減16.2％。不過若從各季度來看，電子預計第二季落底，傳產預計第一季落底，金融股2022年受股債投資虧損及防疫保單損失，獲利跌落谷底，基期低情況下，也為2023年帶來投資契機，金融股預計第一季落底後，第二季開始獲利將呈現高度年增正成長。

因此雖然2023年企業獲利表現不佳，但先苦後甘，第一季傳產及金融落底，第二季電子股落底，若能掌握好節奏，抓到轉折點，仍有機會在兔年投資大豐收。

2022年台股較2021年大跌逾4,000點，年線收黑，但據過去30年統計，台股指數不曾連續二年下跌，即2023年台股年線收紅的機率高。

且台灣將在2024年1月13日舉行總統大選暨立法委員選舉，統計2000年至今共6次總統大選，選前一季台股6次選舉有4次上漲，勝率高達66％，漲幅最大是2004年總統大選前一季18％，跌幅最大2016年總統大選前一季的-10％。且兩岸關係的緊張與否與哪一個政黨當選，對總統大選前一季行情並無直接相關性。但以過去經驗來看，總統大選前一季仍是上漲居多，因此樂觀看待2023年第四季行情，預期將是2023年一整年行情最好一季。

由於2023年第一季是台灣GDP成長動能最差的季度，伴隨台股企業獲利負成長超過3成，加上美國聯準會（Fed）持續升息，整季度資金動能呈緊縮，研判指數屬弱勢格局。

第二季面臨全球經濟下行壓力，高利率及經濟成長低迷（或衰退），而電子業持續庫存調整使電子族群獲利年增衰退幅度擴大，是2023年最差季度，加上進入報稅季，大股東賣股繳稅高峰，預期台股指數將持續走弱，預期2023年指數最低點將落本季。

第三季為除權息高峰，推算指數將蒸發650點～700點。但庫存去化到尾聲，製造業重新針對即將到來的旺季恢復拉貨，使台股整體企業獲利衰退幅度大幅收斂。加上Fed升息可望告一段落，有助評價修復，供應鏈重啟拉貨，下半年電子業旺季各品牌新品期發等，台股有望逐步走揚。

第四季傳統消費電子旺季，伴隨預期台股整體企業獲利年增由負翻正，指數將有較好表現。加上台灣總統大選在2024年1月舉行，選前一季較易有政策利多，台股指數有機機會持續走高。

整體來看，2023年台股指數高低點區間為11,000點～16,000點，但是前低後高、兔年先蹲後跳，建議上半年先避開經濟與企業獲利下行風險所面臨的回檔壓力，靜待下半年後再擇機布局回升行情。

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