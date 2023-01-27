興櫃大換血 14檔躋身百元俱樂部

興櫃高價部隊「長江後浪推前浪」！截至17日止，興櫃逾百元高價股達24檔，且共有14檔「新血」加入，昱展新藥（6785）、漢達（6620）、欣耀（6634）3檔生技醫療股奮起、成功躋身「百元俱樂部」；而新登錄的聯發科小金雞達發（6526）去年6月登錄，也直取「興櫃股王」寶座。



台股虎年表現「虎落平陽」，惟興櫃市場高價股未失色，金虎年興櫃共新增14檔「百元俱樂部」成員，包含三檔股價漲破百元之個股，及11檔興櫃「高價生力軍」。



興櫃高價股大換血，儘管金虎年來伊雲谷、台灣精銳、綠界科技、采鈺、來頡、宏碁資訊、視陽等「前興櫃高價股軍團」成員陸續自興櫃「畢業」，興櫃高價股仍有後起之秀崛起，統計目前興櫃前十大高價股中，就有六檔是金虎年加入的新成員。



受新冠疫情反覆、大陸搶藥題材激勵，去年儼然成為興櫃「生技元年」，昱展新藥、漢達、欣耀三檔金虎年來分別狂飆209.35％、123.1％、18.92％。



其中，昱展新藥身為國發基金持有標的之一，風光奪下2022年興櫃「漲幅王」，均價自金牛年封關日的44.16元，至17日已飆上136.61元，大顯身手，已晉身興櫃第十大高價股。



至於特殊學名藥研發商漢達，均價也突破百元大關，11日盤中最高價更一舉衝上131元，創下歷史新天價，17日市值達152.88億元，在生技醫療類股中僅次於共信-KY及醣基，與金牛年封關日的64.3億元相比，則是大增1.38倍。



此外，新登錄的高價「生力軍」也給力，金虎年來共有達發、巨漢、新應材、康霈、現觀科、伯鑫、高福、天虹-新、宏碩系統、潤德、宸曜-新11檔均價已突破百元價位。



聯發科旗下「大金雞」達發去年以每股650元登錄興櫃，當日不僅最高價直上800元，均價也攻上721.6元，漲幅達11.02％，並直取「興櫃股王」，雖後續股價走弱，17日均價仍有545.89元，並於去年底送件申請上市，可望成為金兔年市場最重量級新兵。