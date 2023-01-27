元宵+紅包行情 紅盤續航力強

台股虎年封關日前夕，指數反覆挑戰萬五無果，春節的12天的休市期內，美股財報及部分總經數據陸續揭露，金兔年開紅盤變數較多，不過紅盤後一周緊接元宵節到來，在資金持續回流下，多頭續航動能充沛。



根據過去15年的統計資料，大盤在元宵節前五日上漲機率逼近7成，平均漲幅0.97％，不過元宵節後五日及後十日，大盤上漲機率卻高達87％，平均漲幅更分別來到1.31％、1.94％，甚至延續到元宵節後一個月，上漲機率仍高達73％，平均漲幅1.27％，元宵行情值得期待。



雖然今年上半年個股有庫存問題需要面對，且將經歷財報的利空測試，但股市往往領先基本面反映，法人機構多看好台股金兔年走勢將呈現「先下後上」的格局，關鍵在於庫存去化的速度及聯準會（Fed）升息與通膨發展。



不過從籌碼角度，外資在連續賣超三年後，今年起持續逢低回補，借券賣出空單自高峰滑落，又有國安基金護盤，加上融資餘額更創近兩年半來低點，開紅盤後軋空手、軋融券、軋借券行情蓄勢待發。



富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股今年春節長假達12天，長假期間國際股市若無重大變化，與台股高度關聯的美國科技股財報亦無超出預期利空，以歷年台股春節開紅盤後10日高達9成的上漲機率研判，節後指數有突破萬五，續往去年12月1日前高15,152點仰攻的短多契機；不過，台股此波追價量能偏低，下滑的年線也不易一次突圍，後續漲勢若逼近年線，應酌量獲利入袋，不宜過度追價。



統一投顧董事長黎方國表示，台股基本上還是比較樂觀的看待，整體盤勢有望延續元月行情的走勢，因元月以來外資持續買超，加上亞幣的匯率升值，帶動資金流入，以及歐美股市持續反彈、美國通膨數據紓緩等利多，台股金兔年新春開紅盤將持續向上挑戰萬五甚至年線位置。