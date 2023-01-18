虎年封關 股民平均損失67.2萬元

台股虎年封關！昨指數小漲5點收紅，以1萬4932點劃下虎年句點，統計結算後，虎年全年股價指數跌了2741點、幅度超過15.5％，創2009年後最大跌點，上市公司市值少了8.08兆元，若以全台開戶數1201.9萬人估算，平均每位股民虎年損失達67.2萬元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，虎年全年大跌2741點，主要是三大利空壟罩一整年，根本的利空來源是「通膨」，緊接而來是各國央行升息的緊縮政策，最後導致經濟萎縮；迎接金兔年，蔡明翰認為，通膨已從高點跌落，央行升息腳步也緩和，就剩下經濟萎縮隱隱作祟，不過，「最壞情況已過」，台股將呈「前低後高」，待經濟衰退消化後，指數高點會落在今年第4季。

虎年台股表現失色，仍順利封關收紅；PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕預期，美股多頭氣勢維持下，兔年台股第1個交易日，有望順利開紅盤，根據統計，自2013年近10年來春節紅盤日收漲機率達七成，平均漲幅0.16％，且檢視紅盤日後10個交易日、後1月的台股走勢，上漲機率至少6成以上，平均漲幅也擴大至1.9％，顯示年後資金回籠，將帶動一波回補行情。

孫傳恕分析，隨著升息預期放緩，美元指數轉為弱勢，今年以來外資對台股的態度已出現轉變，明顯站在回補方；統計2023年以來外資回補金額達1255.7億元，在亞股中名列第一；由於外資連續3年賣超台股，眼見台股具有高殖利率、低本益比優勢，一旦外資在兔年轉為買超態勢，將有利於台股資金面的挹注。

在操作面上，蔡明翰建議，可以偏多操作，但不要一次重壓，可以在跌深之際分批進場，待利空因素逐步消化後，帶動指數彈升。

（中國時報 洪凱音）

延伸閱讀

金虎量縮封關 金兔開紅盤 萬五不是夢

14檔元月飆股 建榮最飆 法人最愛「這檔」

金兔年開紅盤有變數？投信封關日賣超 史上第四大

台股基金 去年受益人數逆勢增加

金兔年H2跳高 外資曝台股「最高點」 看好10檔吸金