緯創有神 去年營收近兆元

系統代工大廠緯創去年第四季再刷新單季營收新高，拉抬全年度營收進逼新台幣兆元大關，17日公告自結損益表現亦優於市場法人預期，除了單季及全年度營益率及毛利率雙率雙升，全年稅後每股盈餘（EPS）4.01元，為2012年來新高。展望2023年，緯創董事長林憲銘直說「不悲觀」，總經理暨執行長林建勳則在看好非PC業務將有雙位數成長力道下，推動今年獲利達成目標。

■EPS達4.01元創11年新高

闊別三年後、緯創17日擴大舉辦實體尾牙、席開逾千桌為歷年之最。2022年整體PC產業雖受全球政經情勢逆勢影響，但緯創仍交出營收創高、獲利站11年新高的成績。

■總座：高階PC策略得利

在PC產業前景持續看衰下，林建勳表示，緯創聚焦商用及高階家用的策略，因此去年衰退不若同業嚴重，但今年整體筆電市場多估有個位數下滑，緯創估可守持平表現。

受到全球PC市場需求動能走緩影響，緯創去年下半年筆電單季出貨持續下滑，到第四季時已降至460萬台，不過在非PC產品出貨動能持續增溫下，單季合併營收仍以2,638.49億元寫下歷年單季新高，營益率及毛利率更有4.05％及8.59％的好表現，單季稅後純益40.77億元，季增逾一成，但年減24％，EPS 1.46 元，站全年次高。

■營益率及毛利率雙升

緯創2022全年度合併營收則以9,846.13億元、年增逾14％，寫下新猷，營益率及毛利率分別為2.79％、7.08％，各有歷年第二高及新高表現，全年稅後純益111.63億元，年增約5.7％，同樣刷新歷年新高。

由於聚焦商用及高階家用PC機款，緯創去年受到消費PC市場遽跌的影響相對小，全年度筆電出貨量仍有2,120萬台的高水位。

隨著伺服器、存儲設備及GPU加速卡及GPU伺服器等產品線，營收比重隨PC產品收斂而增加，為緯創帶來營運支撐力道，緯創董總17日尾牙皆釋出對2023年不悲觀的看法，預期PC產業在上半年持續處於庫存去化期，下半年需求能否回溫還待觀察下，全年PC要成長不易。不過在非PC產品線的營運動能，包括IPC工規產品，及伺服器、存儲設備和GPU伺服器、加速卡等三產品線，都將於今年保持成長，內部仍對2023全年度獲利設下積極目標。