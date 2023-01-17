金虎量縮封關 金兔開紅盤 萬五不是夢

金虎年封關日市場態度觀望，台積電、聯發科走弱，拖累指數開低震盪，成交值縮至1,540.48億元，終場以小漲5.92點，收在14,932.93點。統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、康和證券投資總監廖繼弘及第一金投顧董事長陳奕光均表示，金兔年開紅盤，萬五不是夢。

金虎年下跌2,741.47點、跌幅15.51％，市值蒸發8兆938億元，回顧近5年台股農曆封關日，已有四個年度收盤指數突破萬點、也是歷史第三高。櫃買指數部分，金虎年下跌26.53點、跌幅12.34％，市值縮水6,186億元。

三大法人17日合計買超72.99億元，其中，外資買超112.48億元、投信賣超43.94億元、自營商買超4.61億元。散戶抱股過年意願低，融資17日大減22.49億元，今年來融資減肥145.47億。

黎方國分析，休市期間，預期對台股有利因素包括亞幣升值、歐美陸港股走揚及外資連九買，不利因素是美股財報欠佳及12天休市時間不確定高。

惟根據近十年統計，台股農曆年後一周上漲機率高達八成，台股有機會在年後躍過萬五關卡，進而挑戰年線15,400點。

李秀利分析，受到春節長假將至的影響，台股呈現量縮狹幅震盪，並以小紅封關，目前技術面上檔仍受制於萬五關卡到前波高點15,152所形成的壓力區，且日KD指標已來到85以上的過熱區，美國科技股將於春節假期陸續公布，多數財報數字保守。

此外，2月1日將舉行聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，會議前市場勢必觀望，以防聯準會（Fed）有擴大資金緊縮措施或言論，開紅盤後，提防台股震盪或拉回。

廖繼弘認為，歐美股市經過多次攻堅，始站上年線，預期台股亦同，農曆年後開盤有高點可期，但指數會反覆震盪。

就技術線型來看，中期而言，指數區間在季線14,227點與年線15,400點之間，月線14,447點是支撐，短期來看，先看前波高點15,152點～月線之間。

陳奕光則認為，台股金虎年封關，周線連三紅，指數站上五條均線，只剩年線未過，在景氣是U型、V型或是L型復甦難測之下，預期台股農曆年是狡兔行情，年後有望突破15,200點，2月挑戰年線，但是要提防獲利了結賣壓。

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