1月17日一分鐘強弱勢股
1月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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華景電(6788)
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9.95
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2022年營收同步創高，積極切入後段封測廠，未來營運貢獻看升
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高力(8996)
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9.89
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經部2050年淨零碳排目標，預計投入千億元，股價衝破200元大關
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東哥遊艇(8478)
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9.88
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目前訂單滿手，加緊推動新廠投產，土洋法人力挺，連兩日亮燈漲停
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奈米醫材(6612)
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9.77
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受惠人工水晶體換置需求回溫，2022年12月營收登峰，股價登上百元
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伊雲谷(6689)
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9.48
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雲端概念股點火，短中期均線同步向上，技術線型偏多
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瀧澤科(6609)
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7.93
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日圓升值利多發酵，股價站回五日均線，KD指標反轉走揚
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美而快(5321)
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6.55
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年後普發6,000元，電商股成抱股過年熱門族群，股價續創波段新高
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眾達-KY(4977)
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6.19
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400G 產品進入成長期，搭上換機升級趨勢，獲多方買盤敲進
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宏捷科(8086)
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6.15
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三大法人同步作多，下檔月線具強勁支撐，終結連五日收黑態勢
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華星光(4979)
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5.58
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積極發展5G、資料中心應用，打入光收發模組市場，外資轉賣為買
製表：陳昱光
1月17日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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鈺齊-KY(9802)
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3.17
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土洋法人同步減碼，回檔壓力顯現，股價失守5、10日均線
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高端疫苗(6547)
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2.86
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進入春節封關，生技族群成資金調節重心，KD指標下彎
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南光(1752)
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2.82
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外資翻空賣超，股價續創波段新低，未脫向下修正格局
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立積(4968)
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2.73
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面臨陸廠低價競爭，上半年需求持續疲軟，外資終結連五日買超
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億豐(8464)
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2.73
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買盤向上追價力道不足，股價拉回整理，KD指標高檔反轉
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松瑞藥(4167)
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2.51
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多方資金移轉，外資反手減碼831張，股價失守五日均線
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研華(2395)
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2.45
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外資、投信同步賣超，壓抑股價上攻動能，年線得而復失
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譜瑞-KY(4966)
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2.40
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投信連三日結帳撤出，股價跌落900元整數關卡，KD指標向下
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廷鑫(2358)
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2.15
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非鐵金屬拉回整理，外資減碼動作頻頻，苦吞連三黑
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精剛(1584)
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2.12
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外資延續賣超策略，營收創高題材熄火，向下回測月線支撐
製表：陳昱光
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