1月17日一分鐘強弱勢股

1月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

華景電(6788)

9.95

2022年營收同步創高，積極切入後段封測廠，未來營運貢獻看升

高力(8996)

9.89

經部2050年淨零碳排目標，預計投入千億元，股價衝破200元大關

東哥遊艇(8478)

9.88

目前訂單滿手，加緊推動新廠投產，土洋法人力挺，連兩日亮燈漲停

奈米醫材(6612)

9.77

受惠人工水晶體換置需求回溫，2022年12月營收登峰，股價登上百元

伊雲谷(6689)

9.48

雲端概念股點火，短中期均線同步向上，技術線型偏多

瀧澤科(6609)

7.93

日圓升值利多發酵，股價站回五日均線，KD指標反轉走揚

美而快(5321)

6.55

年後普發6,000元，電商股成抱股過年熱門族群，股價續創波段新高

眾達-KY(4977)

6.19

400G 產品進入成長期，搭上換機升級趨勢，獲多方買盤敲進

宏捷科(8086)

6.15

三大法人同步作多，下檔月線具強勁支撐，終結連五日收黑態勢

華星光(4979)

5.58

積極發展5G、資料中心應用，打入光收發模組市場，外資轉賣為買

表：陳昱光

1月17日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

鈺齊-KY(9802)

3.17

土洋法人同步減碼，回檔壓力顯現，股價失守5、10日均線

高端疫苗(6547)

2.86

進入春節封關，生技族群成資金調節重心，KD指標下彎

南光(1752)

2.82

外資翻空賣超，股價續創波段新低，未脫向下修正格局

立積(4968)

2.73

面臨陸廠低價競爭，上半年需求持續疲軟，外資終結連五日買超

億豐(8464)

2.73

買盤向上追價力道不足，股價拉回整理，KD指標高檔反轉

松瑞藥(4167)

2.51

多方資金移轉，外資反手減碼831張，股價失守五日均線

研華(2395)

2.45

外資、投信同步賣超，壓抑股價上攻動能，年線得而復失

譜瑞-KY(4966)

2.40

投信連三日結帳撤出，股價跌落900元整數關卡，KD指標向下

廷鑫(2358)

2.15

非鐵金屬拉回整理，外資減碼動作頻頻，苦吞連三黑

精剛(1584)

2.12

外資延續賣超策略，營收創高題材熄火，向下回測月線支撐

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組