虎年台股封關 連4年逾萬點、史上第3高

證交所統計，虎年台股封關日2023年1月17日收盤指數為14,932.93點，上漲5.92點，成交值為1,527.57億元。回顧近5年台股農曆封關日，已有四個年度收盤指數突破萬點、也是歷史第三高。

證交所指出，股在2022年1月創下歷史新高，然隨著地緣政治風險加劇，國際央行加快升息，衝擊全球股市，10月更因通膨竄升恐加速升息之疑慮，使得指數一度重挫。所幸，上市公司基本面優異，加以國際通膨觸頂，年底加權股價指數收在14,137.69點，守住14,000點關卡。

受到通貨膨脹居高不下，國際央行持續升息，2022年全球主要股市走弱，亦影響台股市場表現。2022年底台股市值為新台幣44.27兆元，較2021年底56.28兆元，市值減少12.01兆元，惟仍為近20年第三高。

證交所表示，依世界交易所聯合會（WFE）公布數據，台股2022年11月底市值排名為全球第17名。

此外，2022年總成交值59.57兆元，成交日均值則為2,421.7億元，儘管成交值較2021年減少，仍為近20年次佳表現；依WFE公布數據，2022年前11月成交值排名為全球第13名。

證交所統計，2022年底上市公司家數為971家，較2021年底淨增加12家。在升息浪潮及經濟前景不明下，影響企業送件意願，全球籌資市場急凍，所幸，國內企業多已逐步擺脫疫情影響，加上證交所導入創新思維推動上市，使得2022年籌資表現再創佳績，上市申請家數26家，新上市家數達23家。

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