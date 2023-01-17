史上最長年假緊接電玩展 15檔遊戲股聽牌

台股金虎年封關逆轉收紅，緊接即將迎接史上最長農曆假期，台北國際電玩展也將在年後接踵而至，將是後疫情時代首度盛大開展，預估可望吸引30萬人潮，有望激勵線上遊戲股行情。

遊戲股坐擁雙利多，包括連假將至，加上中國大陸解封後，民眾不敢出門造就宅經濟發燒；台股在量縮格局中，資金輪動快速，法人則表示，第一季進入遊戲股旺季，在寒假、農曆春節等紅包行情帶動下，遊戲股營運將有望維持高檔。

遊戲概念股包括傳奇（4994）、辣椒（4946）、昱泉（6169）、網龍（3083）、華義（3086）、歐買尬（3687）、智冠（5478）、橘子（6180）、大宇資（6111）、宇峻（3546）、鈊象（3293）等，電競概念股則以華碩（2357）、微星（2377）、宏碁（2353）與技嘉（2376）為主。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今年春節天數較長，預計春節期間遊戲需求有機會更勝以往，可關注博弈遊戲概念股的鈊象，目前旗下6款網路遊戲「金猴爺、「明星3缺1」、「金好運」、「滿貫大亨」「海王寶藏」、「金虎爺」為營運主要動能。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德 ）

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