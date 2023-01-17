金融拉尾盤 東哥遊艇創天價 9檔華麗封關

台股今天17日收盤報14,932.93點，漲5.92點，漲幅0.04％，成交量1,506.34億。虎年封關日，指數開低震盪，台積電驚險守住500元大關，不過國泰金、富邦金等大型金融指標穩盤下，指數終場翻紅。

盤面上，全民普發6,000元紅包行情具想像空間，加上春節將至，電商族群獲買盤簇擁，美而快漲幅逾半根漲停板，其餘如網家也收高1％。此外東哥遊艇訂單滿手看到2025年，股價第2天拉出漲停，創史上新高價。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計愛山林、高力、東哥遊艇、倚強科共9檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，電纜及玻璃類股漲1.61％及1.5％，油電類股表現疲軟，下跌1.76％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔5％以上漲幅，其中3檔觸及漲停愛山林（2540）、高力（8996）、東哥遊艇（8478），其他依序為伊雲谷（6689）、汎銓（6830）、中釉（1809）、眾達-KY（4977）、昆盈（2365）、盛達（3027）、華冠（8101）。

今日上市有10檔股票3％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為康控-KY（4943），其他依序為三洋實業（1472）、正峰（1538）、昶和（1468）、立益物流（1443）、佳龍（9955）、華經（2468）、雋揚（1439）、鈺齊-KY（9802）、銘旺科（2429）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、裕隆（2201）、玉山金（2884）、群創（3481）、高力（8996）、長榮航（2618）、開發金（2883）、中信金（2891）、新光金（2888）、華新（1605）。

上櫃有10檔6.5％以上漲幅，其中6檔觸及漲停為倚強科（3219）、百徽（6259）、華景電（6788）、台翰（1336）、倍力（6874）、奈米醫材（6612），其餘依序為瀧澤科（6609）、進泰電子（3465）、均華（6640）、美而快（5321）。

今日上櫃有10檔股票有2.75％以上跌幅，依序為宏太-KY（2924）、合邦（6103） 、 大拓-KY（8455）、牧東（4950）、富驛-KY（2724）、佰研（3205）、建暐（8092）、高端疫苗（6547）、天剛（5310）、萬國通（9950） ， 今天無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、營邦（3693）、元太（8069）、美而快（5321）、金居（8358）、健喬（4114）、世界（5347）、榮剛（5009）、合一（4743）、穩懋（3105）。

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