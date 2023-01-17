ETF除息潮開跑 關注折溢價留意追價風險

今天是台股農曆虎年封關日，也是多檔ETF除息最後買進日。法人提醒，在參與除息的市場資金簇擁下，個別ETF可能出現較明顯的「溢價」，亦即投資人買入的價格，可能有高於基金實際淨值的風險。

2023年首波ETF除息潮開跑，包括元大台灣50、國泰台灣5G+、永豐台灣ESG等多檔ETF都將在1月30日除息，今天為除息最後買進日，投資人只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。

法人表示，隨著2023年初通膨緩解趨勢確立，投資等級債與科技股有望回春，今天為多檔ETF除息最後買進日，惟投資人需留意，在參與除息的市場資金簇擁下，個別ETF可能出現較明顯的「溢價」。

法人分析，一般ETF的折溢價落在1%至2%之內較為合理，投資人在參與除息的同時，宜同時關注ETF淨值，避免買在溢價過高，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。

根據投信投顧公會資料，截至2022年12月底，債券型ETF（含槓反型）基金規模達新台幣1.21兆元，總受益人數15萬6,480人，與2021年同期相比，雖債券價格跌幅較大致債券ETF基金規模縮水約5.13%，但受益人數增幅達171.13%，顯然有越來越多的投資人選擇逢低進場，將債券ETF納入資產配置中。

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