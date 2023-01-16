1/17盤前》美廠轉單到！這檔走出谷底

台股今（1/17）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.外資強勢回歸，台股元月10個交易日，大買上市櫃1,259.94億元，展現積極抱股過年心態，帶動元月行情暢旺。法人指出，台股金兔年封關僅剩一個交易日，因市場利空鈍化，法人回補台積電、聯電等權值股心態濃，指數有望挑戰萬五大關封關。

2.8吋晶圓代工廠世界先進第一季被市場估計將是產能利用率谷底，受惠於包括高通在內的美系半導體廠將電源管理IC訂單由中國晶圓代工廠移出並轉單到世界先進，且自第二季開始增加投片量，加上面板驅動IC訂單預期下半年進入上升周期，法人看好，世界先進今年產能利用率可望逐季回升，營運最壞情況已過。(閱讀全文)

3.台股虎年封關倒數，台積電16日強勢收505元上漲5元，市值站上13兆元、來到13.09兆元，與去年10月26日的盤中低點370元、市值僅9.59兆元相較，3個月市值回血3.5兆元，比市值二哥到四哥-鴻海、聯發科、中華電目前合計總市值3.38兆元還多。

4.晶圓專工大廠聯電16日召開法說會，去年第四季雖受半導體庫存去化影響導致產能利用率降低，但去年合併營收2,787.05億元，歸屬母公司稅後純益871.98億元，同步創下歷史新高，每股稅後純益7.09元。

由於客戶積極調整庫存，聯電首季晶圓出貨預估季減17～19％，稼動率預期降至70％，但晶圓代工價格維持不變。

5.外資農曆年封關前臨去送秋波，提供抱股過年優選股。美銀證券最新把元太（8069）納入研究範圍，盛讚元太歷經併購與業務轉型後，在全球電子紙市占率超過9成，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價210元。

6.國內市場16日股匯齊揚，新台幣兌美元升值1.19角、以30.268元作收，創近5個月以來新高。熱錢回流台股，外資動向馬首是瞻，權值龍頭台積電（2330）自然是重中之重，與東哥遊艇（8478）等16檔，皆為外資連3個交易日以上積極進駐標的，同列封關日多頭掌旗指標。

7.半導體材料供應商利機（3444）雖然面臨生產鏈庫存去化壓力，但去年第四季合併營收2.38億元，較前一季成長2％優於預期，去年合併營收10.60億元雖較前年下滑，但受惠於高毛利產品出貨暢旺，年度獲利可望賺逾半個股本並創下歷史新高。

8.後疫情時代需求激增，汽車零件族群2022年業績復活，龍頭東陽（1319）2022年每股稅前盈餘4.48元，創近五年新高；堤維西（1522）、麗清（3346）、精確（3162）等2022年營收創新高，第四季與全年獲利表現可期。

9.受到國際煤鐵礦原料價格高漲、鋼價推升及需求動能轉強等因素激勵下，中鴻（2014）16日開出2月盤價，全面調漲熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品價格，其中內銷價格每公噸都漲1,000元，平均漲幅接近中鋼；外銷每公噸漲40～50美元，實際報價視當地行情而定。

10.燿華（2367）體質調整有成，2022年營收繳出不錯的成長表現，展望2023年，公司預期汽車板、低軌衛星、美系筆電新品等動能支撐下，對今年營運不看淡。

11.東元電機（1504）16日宣布，由子公司安能綠電收購鑫盈能源旗下的台澎能源科技100％股權，以加速擴大東元電機在太陽能發電案場的市占率。東元表示，此次收購台澎能源，將有利於擴大自有案場，作為策略開發產品場域驗證、並快速建立實績。

12.「國民ETF」元大台灣50（0050）正式配息金額公布，每受益權單位由原先預計發放的2.5元增加至2.6元，63萬股東將享有配息紅包加碼「小確幸」，17封關日為最後買進日，訂於開紅盤當天1月30日除息。

13.聚陽（1477）16日自結2022年全年稅後淨利累積35.4億元，年增32.17％，稅後每股純益14.53元。聚陽指出，預期2023年第一季保守，第二季可望恢復正長營運，全年應仍可保持成長。

14.擴大精準醫療商機，台塑生醫、訊聯、尖端醫加速細胞治療布局。看好細胞治療應用，台塑生醫取得長春藤生命科學過半股權，攜手抗癌細胞治療；核心技術平台的CIK自體免疫殺手細胞醫療技術（產品名簡稱IKC）已獲三國專利，完成末期非小細胞肺癌二期人體臨床試驗，今年將擴大合作醫院與適應症範圍。

15.大陸水泥網站統計2022年水泥產能排行，台泥（1101）以年產能5,633萬公噸位居第七，亞泥（1102）以年產2,663萬公噸居第十名。

16.受到國際廢鋼、鐵礦砂原料價格續漲影響，加上趕工需求效應，國內鋼筋買氣暢旺，豐興（2015）16日決定，調漲本周廢鋼、鋼筋價格，其中鋼筋每公噸上漲400元，廢鋼每公噸上漲500元，漲幅約1.95％～4.34％，至於型鋼維持平盤。

市場預期，東鋼（2006）、威致（2028）、海光（2038）等上市鋼筋大廠，可望順勢調漲價格。

17.興櫃軟體公司現觀科技（6906）及采威國際（6868），2022年繳出營收新高成績單，現觀及采威表示，2023年不受景氣影響且會逆勢成長，現觀主要的成長動能來自於5G市占提升，采威國際則是瞄準中小企業採用雲端服務的商機。

18.因應客戶分散生產需求，宣德（5457）宣布將擴增40％台灣組裝業務，並切入少量多樣的醫療、工業、低軌衛星等新藍海領域，布局第二成長引擎，預計台灣營收比重將提升至15％～20％。

19.輔信科技（2405，原浩鑫）加速朝科技醫療轉型，旗下暄達醫學的醫療照護氣墊床新品近期拓展海外市場再告捷，成功取得全球首張歐盟DNV二類CE MDR證書，同時亦在德國完成子公司設立，預期後續將有利其在歐洲等海外市場爭取標案及出貨動能。

20.銅箔基板廠（CCL）台光電（2383）16日重訊公告，15日晚間觀音廠發生火警，公司迅速安全撤離人員，並緊急通報消防單位進行救災動作，此事故未造成任何人員傷亡，起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定。

台光電表示，此次火警對公司的影響尚在評估中，目前初估影響不大，同時將調度觀音二廠、三廠，以及新竹四廠的產能支援，另外，因公司有投保火險，將通知保險公司，待堪查結果進行相關理賠程序。(中性看待)

21.嬰幼童服飾通路商麗嬰房為迎接疫後嬰童市場挑戰，16日公告延攬國際代購與物流業Buyandship前執行長陳仁沛自2月1日起接任總經理，原總經理張育韶退休轉任顧問。據悉，麗嬰房董事長林柏蒼延攬陳仁沛最重要任務是重整營運模式朝電商平台發展。

22.中國人民銀行春節前放水，17日放量操作人民幣（下同）7,790億元的一年期中期借貸便利（MLF），利率維持在2.75％不變。分析指出，春節前超額續作MLF符合人行一貫的操作規律，既滿足短期流動性需求，也有助於銀行在年初加大信貸投放，助力穩增長。

23.中國商務部發言人16日晚間表示，中國國務院副總理劉鶴和美國財政部長葉倫，將於18日在瑞士蘇黎世會面，雙方預計將就兩國經濟發展交換意見。外媒報導，兩人的會面是為下月美國國務卿布林肯訪問中國預作準備。

中新社報導，中方為落實中美兩國元首2022年11月在峇里島會晤達成的重要共識，中美經貿團隊保持良好溝通，加強宏觀經濟和金融政策協調。

24.Amundi鋒裕匯理資產管理全球執行長Valerie Baudson近期來到台灣接受專訪，她提出2025年的中長期策略目標，包含持續擴大資產管理規模、強化責任投資、研發投資組合及管理服務、持續外部併購等，其中對於重中之重的亞洲，更明確表示，將在2025年把資產規模從現在的約4,000億歐元成長到5,000億歐元。

25.指揮中心16日公布新增15,409例本土個案，較上周一下降9％。指揮官王必勝表示，目前第三波疫情高峰已過，但每日還有1～2萬人確診，尚不可掉以輕心。他並表示，會依原計畫在春節後將新冠疫情改類降級，口罩令第二階段鬆綁也會在年後公布。

26.為了達成2050淨零碳排目標，經濟部預計在風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目，預計投入1,783億元，確保2030、2050年等目標如期達成。其中，中油將成氫能推動重要支柱，預計今年規劃第一座示範加氫站，推出氫能車加氫服務。

27.私募股權基金（PE Fund）在國外實行已久，在台灣卻剛起步，由於對投資人、發行者、國家社會都有好處，繼國泰投信後，第一金投信也搶入。

第一金投信暨第一金私募股權董事長尤昭文表示，私募股權基金具備高端金融產業特性，屬於專業投資人參與投資的金融商品，未來業務發展將以實質資產策略為發展主軸，同時也積極配合國家政策，參與推動台灣基礎建設與公共建設發展等。

28.東森購物16日宣布，正式標得台北車站K區地下街的經營權，並將於4月正式接手營運，除既有美食廠商進駐外 ，將投入更多複合功能的賣場，未來東森購物也將積極爭取各縣市車站、醫院各式美食廣場、及高速公路休息站經營權。

29.京站實業與隆遠集團在桃園興建大樓，作為經營零售商場合作案16日簽約，預計2027年年底營運。京站實業董事長林怡均表示，這是京站成立13年來首次跨出雙北，希望與隆遠團隊協力，一起創造桃園新地標。

30.台股16日強漲百點，逼近「萬五」，帶動新台幣續強，上演股匯雙漲。終場新台幣勁揚1.19角，收在30.268元兌1美元、創逾四個半月新高，逼近30.2元關卡，農曆金虎年封關前是否有機會挑戰30元整數大關備受矚目。

31.財政部16日公布去年第四批國有地上權開標結果，11案共標脫八案，標脫率72.7％，其中是麗寶集團旗下建設公司以共近17億元金額橫掃北、中、南共六案，成為本次標租地上權最大贏家。

32.2022年全台十大建商出爐，根據591新建案統計，寶佳機構在全台推出76案、總銷2,129億、近1.6萬戶，蟬聯全台「推案王」。

興富發、茂德推案均逾3,000戶、逾600億元分居二、三名，四至十名分別為豐邑、愛山林、華固、國泰、富宇、永信及惠宇。

33.年前傳出好消息！南部科學園區屏東園區環評16日通過環保署專案小組初審，將帶動年產值上看360億元，提供5,400個工作機會，預計引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等產業，帶動南部地區科技產業發展，後續將送環評大會確認。

34.近日岳陽林紙等多家A股上市紙廠相繼發表對2023年的展望，且普遍持正面積極態度。岳陽林紙16日向陸媒透露，隨著紙漿價格下降，海運費降低，大陸防疫政策優化等利多消息發酵，預計2023年文化用紙及工業用紙都有景氣行情。

35.關貿網路2022年全年營收出爐，根據關貿網路公告，2022年12月營收2億7,315萬元，累計全年營收22.69億元，已再創26年以來歷史新高紀錄。

36.軟體廠商上奇（6123）在雲端服務及數位列印兩大業務雙引擎的帶動下，2022年繳出獲利佳績，營業利益為4.3億元、稅前盈餘4.7億元、歸屬母公司淨利為3.2億元，均為歷年新高。

37.興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同國際擴大集團營運規模，搶攻疫後快速復甦的外食餐飲商機，除旗艦品牌「胡同燒肉」1月開出在台第12號店，自日本最新代理引進的鰻魚飯專賣店「四代目菊川」也插旗台北第一飯店開始營業，為胡同在台第七個餐飲品牌、第21家連鎖門店，若加大陸與新加坡市場門店共達34家。

38.台股虎年封關倒數第二天，外資持續狂掃權值股，買超臺企銀（2834）及台積電（2330）都各1.9萬張上下，16日集中火力買超11檔權值股都逾5,000張，單日再大敲台股187億元。

外資連八日買超台股達1,195.56億元，主要集中著墨大型權值股，台股今（17）日封關蓄勢挑戰萬五大關，外資是萬五能否挑戰成功的重要關鍵。

39.證交所公布，去年12月證券商承作定期定額投資金額為57.51億元，超越去年11月55.29億元的歷史次高，再度刷新歷史次高。

40.雲豹能源（6869）強攻儲能事業，不僅衝刺大型儲能系統設置，16日宣布與全家便利商店合作，於「全家」新竹內湖店設置小型儲能設備，不怕停電斷電，且能提高電力系統效率。雲豹能源太陽能案場穩定發展，加上儲能案場開花結果，看好今年營收、獲利續攀高。

雲豹能源創新板上市案通過，預計今年第一季上市，16日在興櫃均價約80.2元。

41.2022年金控獲利受到市場動盪、防疫險理賠影響，多數公司獲利呈現衰退；展望2023年，預期防疫險理賠將在2023年第四季後告一段落，加上銀行業利差擴大與高殖利率題材，富邦金（2881）、華南金（2880）等金融股16日同步走揚。

42.解封健康需求升溫，鼎基（6585）美系客戶已穩定出貨利潤較高的醫療薄膜及具精密塗層的PPF訂單，今年訂單預期也將維持增長，搭配原物料價格自高檔下跌，在產品組合優化下，獲利將有望持穩提振。

此外，八貫（1342）除軍用新單開始出貨，動能續強外，航太救生產品線去年出貨動能高檔，年增逾3成；法人關注，八貫輕量型逃生滑梯布能否通過波音及空巴測試，若能通過測試，預計救生滑梯訂單約有30～50％成長。

43.反映水泥、紙漿等原料上漲，調整產品售價，國內矽酸鈣板龍頭大廠惠普（8424）2022年營收創歷史新高；惠普指出，在手的內裝修新工程專案仍處高峰，反映成本產品價格還在高水位，樂觀看2023年全年營運成長。

B.利空因子：

1.當政府將淨零目標瞄準2030年時，歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）已兵臨城下，2023年10月1日就將試行，且擴大適用範圍，新增螺帽螺栓產品。

對此，工總直言，若螺帽螺栓產品全數列入碳關稅課徵範圍，對輸歐金額達新台幣400億元的螺絲產業衝擊不小，尤其我國螺絲產業多為中小企業。

2.勞動部16日公布最新一期無薪假統計，目前有2,153家事業單位正在實施無薪假、實施14,196人，在前一期大減近5,000人後，這一周回升697人。

3.全球政商領袖齊聚的瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）16日開鑼，但非政府組織樂施會（Oxfam）發布報告顯示，在新冠疫情爆發的頭二年，全球新增財富將近三分之二流向金字塔頂端1％富豪，富者愈富加劇不平等問題。

4.中華快遞企業工會提出「加發」績效獎金等三大訴求，且進行罷工投票，同意票達會員占比83％比率，恐在農曆年前發動無預警罷工，影響範圍擴及全台，規模更甚2022年7月的罷工潮，影響銀行及其分行上看1,400家，工會希望資方重視訴求。

5.平均地權條例修法過關，中大型建商將退出預售屋市場。

對此銀行業者分析，已有聽聞許多中大型建商客戶，認為平均地權條例修法限制預售契約轉手的作法，將大為衝擊預售屋的銷售量，因此財力夠的建商，已打算退出預售屋市場，這個「集體撤退」的行動，不僅影響不動產市場，恐怕也「打」到首購族。

6.平均地權條例修法過關，土建融業務由於建商在預售屋的銷售勢將大受衝擊，已成為今年上半年國銀放款最大「雷區」。

根據金融圈人士透露，自平均地權條例修法通過近一周來，多家銀行對於2023年的放款風控對策，已高度集中在土建融業務，尤其是過去合計土融加建融業務的貸放成數，原本以不超過總銷售金額的6成為限，現在由於預期實際總銷金額將大衰退，未來調降建融成數已在所難免，尤其是地處偏遠，在銀行心目中列為「炒作過度」地區的預售屋，成數至少會從6成降至5成。

7.四大因素讓銀行2022年賣保單力道大減。利率急升，但壽險宣告利率跟不上；加上新台幣匯率波動，資本市場前景不明，及金管會對銀行賣保單加大監理力度，銀行通路2022年全年僅貢獻壽險新契約保費3,790億元，比前一年少2,233億元，衰退逾37％，也創下2008年金融海嘯後、15年來最低銷售金額，銀行占壽險新契約保費比重並跌破50％。

8.中國人壽與台灣人壽2023年1月就展開宣告利率「生死鬥」，下場是壽險業「芭比Ｑ」了。金管會近日發函，要求有利變保單的壽險公司從1月開始，要月月填報各利變保單的宣告利率、及區隔資產投資情況，同時每月決定宣告利率會議要錄音，並將會議「當天」將逐字檔、錄音檔交給保險局，壽險公司再度挫勒等。

9.全球目前仍處於嚴重的糧食危機當中，原因除了極端氣候與新冠疫情擾亂供應鏈外，俄烏戰事延燒也持續對於食物供應帶來壓力。儘管近幾個月市場狀況已出現改善跡象，但專家預測糧食危機短期內恐難緩解。

10.國際貨幣基金（IMF）發布最新研究警告，隨著多國紛紛針對國際合作、商務往來與投資設立更高的障礙，恐將波及全球經濟成長，衝擊幅度上看7％，低所得國家尤其首當其衝。

11.最新調查顯示，儘管近期通膨出現降溫跡象，但經濟學家仍預料受到利率上揚的影響，美國經濟今年將會陷入衰退。

12.去年第四季美國電動車銷量數據已經出爐！儘管特斯拉依然獨占鰲頭，不過市占率卻大幅流失近20個百分點。隨著愈來愈多平價車搶攻市場，分析師認為特斯拉日前這一波全球大降價，旨在企圖保住市場霸主地位。

13.全球經濟前景蒙塵，加上市場競爭加劇與各國加強監管，令全球科技巨擘2023年營運韌性備受考驗。即便是向來看多的投資人也認為，這些大型科技公司今年恐不好過。

14.美國勞工薪資強勁增長，但去年增長幅度卻連續兩年落後通膨率，使勞工購買力被高通膨吃掉，讓不少人所得變相縮水。但近期數據顯示情況在改變。

15.在網路巨頭騰訊董事會主席馬化騰嚴厲批評集團貪腐問題「觸目驚心」、「嚇死人」後，騰訊在16日正式公布集團2022年反貪腐結果，期間通報案件逾70起，逾百人被辭退，力度均更甚往年。

16.智慧型手機買氣延續去年以來的頹勢，再加上進入傳統淡季，智慧型手機面板第一季價格跌幅擴大。市場研究機構CINNO Research指出，由於需求低迷，再加上AMOLED面板價格競爭激烈，預估第一季a-Si／LTPS面板價格預估每月跌幅約0.4美元，柔性AMOLED面板價格跌幅更高達1.5美元。

17.證交所公布，去年第四季大戶（季成交值5億元以上之自然人）交易人數跌破2,000人，為1,992人，中實戶（1億～5億元）也降至17,410人，至於散戶（1億元）為367萬5,196人。前兩者創近十季、近二年半新低，後者則創近八季、二年來低點。

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