元月買超千億 法人抱股過年

外資強勢回歸，台股元月10個交易日，大買上市櫃1,259.94億元，展現積極抱股過年心態，帶動元月行情暢旺。法人指出，台股金兔年封關僅剩一個交易日，因市場利空鈍化，法人回補台積電、聯電等權值股心態濃，指數有望挑戰萬五大關封關。

台股16日收14,927點，上漲102點，盤中最高一度來到14,960點，頗有向上挑戰萬五大關企圖，成交金額1,548.47億元，三大法人合計買超213.21億元。其中，外資加碼187.56億元，扮演主力推手，抵銷長假前調節賣壓，鎖定權值股為布局重心，台積電法說效應持續發酵，股價上漲1％，收505元。

元月僅1個交易日賣超

進一步統計，外資自2023年1月以來僅有1個交易日呈現賣超，近期已是連8個交易日回補台股，共買超1,195.56億元，17日封關可望延續偏多氣勢，上演亮麗封關表現。法人指出，近15年封關日上漲機率達8成，在市場氣氛轉佳之下，封關行情可期。

凱基投顧董事長朱晏民指出，美股進入財報周，率先公布的美國銀行財報優於預期，而獲利不如預期的JP摩根、富國銀行、花旗等也都開低走高，呈現利空反應鈍化現象，加上市場期待通膨降溫，激勵美股走揚，在當前台股內、外在情境偏多之下，有利封關及農曆年後表現。

大盤沿5日均線震盪走揚

就技術面來看，加權指數16日雖沒能成功挑戰萬五大關，也未再突破13日高點14,962點，不過，大盤沿5日均線震盪走揚，以及均線、型態結構持續維持正向，整體仍呈現偏多格局。

在外資今年來買超個股中，買超金額前十大為台積電、聯電、國巨、聯發科、日月光投控、聯詠、中租-KY、鈊象、欣興及穩懋，買超金額區間落在19.82億元～601.97億元之間，展現勇於抱股過年心態。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕認為，台股距農曆年封關僅剩一個交易日，受長假變數影響，市場大額資金多半收兵觀望，類股呈現分岐走勢，盤面強勢股較缺乏族群性，以個股挾帶題材籌碼表現居多。

有機會挑戰15,152前波高點

研判在資金「護指數」趨勢持續之下，推升指數沿著短期均線攀高，大盤後續有機會挑戰15,152前波高點。

針對大盤17日封關表現，資深台股分析師連乾文指出，近15年台股封關日上漲機率達8成，預期隨著長假賣壓減輕，加上Fed在2月後可能暫緩升息，下半年有降息機會，台股可望正式反攻迎來「玉兔迎春」行情。