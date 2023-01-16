台幣勁升近4個半月新高 封關前強攻30元

台股16日強漲百點，逼近「萬五」，帶動新台幣續強，上演股匯雙漲。終場新台幣勁揚1.19角，收在30.268元兌1美元、創逾四個半月新高，逼近30.2元關卡，農曆金虎年封關前是否有機會挑戰30元整數大關備受矚目。

匯市16日總成交量14.025億美元，外資貢獻約8億美元。匯銀行主管分析，新台幣接連強勁升值，主要是國際美元指數持續在102盤整，主要亞幣全面上漲，但進口商順勢進場撿便宜買匯，壓抑一小部份升幅。且台股強勢反攻，外資匯入並買超台股187.56億元，進一步激勵新台幣漲勢。

統計外資2022年共賣超台股1.23兆元，匯銀主管指出，現在隨美股止穩後，若在台股持股部位太低，可能影響績效，因此最近明顯可發現一個慣性，就是美股上漲時，外資就會跟進買進台股，元月來買超累計已達千億元，也提供新台幣漲升動能續航。

台股17日將封關，匯銀主管認為，接下來18日、19日外資匯入將熄火，可能如同補班日一樣，新台幣預料呈現量縮狹幅震盪，也代表虎年尾巴能不能看到2字頭，關鍵應該就在17日。

根據匯銀統計，16日美元指數小升0.03％，主要非美貨幣以韓元升幅0.49％最強，其次是新台幣上揚0.39％，日圓漲0.31％、星幣走高0.26％，但人民幣小幅貶值0.01％、歐元貶值0.18％。

匯銀主管分析，新台幣來到30.2元價位，後續若美元持續疲弱、外資持續加碼，加上出口商年關拋匯需求進場，不排除有機會進一步靠向30元整數。

匯銀主管分析，美國2022年12月非製造業活動出現萎縮，12月消費者物價指數（CPI）數據顯示通膨持續降溫，多位聯準會官員表態支持升息幅度減為1碼，但因通膨率仍偏高，終端利率破5％才可能停下升息腳步。市場對後續聯準會升息預期減弱，國際美元指數呈現走低。需留意台灣2022年12月製造業PMI下滑至43.7，製造業景氣持續探底，後續仍關注外資動向，影響新台幣匯率升貶。