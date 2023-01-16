抱股過年優選 美銀初評一檔喊買

外資農曆年封關前臨去送秋波，提供抱股過年優選股。美銀證券最新把元太（8069）納入研究範圍，盛讚元太歷經併購與業務轉型後，在全球電子紙市占率超過9成，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價210元。

美銀證券指出，元太掌握毛利率更高的物聯網（IoT）商機，透過更多新應用，扮演未來關鍵成長動能：電子閱讀器的終端應用大客戶包括亞馬遜、Kobo，在電子貨架標籤專案上也與國際大品牌Walmart、Costco、Best Buy密切合作，此外，各種智慧運輸、智慧城市、智慧醫療專案陸續問世，包括台灣與新加坡的巴士告示板、美國與澳洲的交通路牌、於美國推出的電子行李標籤等。

元太股價自2022年11月中以來跌了11％，遠遜於同期間大盤的上漲5％，美銀研判，因總體經濟擔憂造成的消費性需求疲軟，導致市場對元太電子閱讀器、電子筆記銷售不振疑慮，均已反映在股價回檔上。反觀元太財報具淨現金部位，自由現金流為正，考量股東權益報酬率（ROE）向上，毛利率不僅亮眼且具續航力，產品組合更優，評價透露出吸引力。

外資估算，元太2023年每股稅後純益（EPS）為9.98元，較前年度小幅成長，2024年迎來新一波爆發期，EPS將衝上13.46元，年增率超過3成。

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