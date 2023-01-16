1月16日一分鐘強弱勢股
1月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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鈺緯(4153)
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9.97
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最大客戶幾個案子第4季開花結果，預期效益將逐步發酵到今年
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奈米醫材(6612)
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9.97
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人工水晶體獲大陸NMPA上市許可並在當地銷售，推升業績
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營邦(3693)
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9.92
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英特爾推第四代伺服器處理器新品，帶動伺服器機殼出貨成長
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東哥遊艇(8478)
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9.90
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豪華遊艇銷售力道不減反增，訂單滿手到2025年
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視陽(6782)
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9.71
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視陽新開發的老花、散光隱形眼鏡產品預計今年上市
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材料-KY(4763)
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8.06
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絲束、醋片需求強勁配合新產能開出，材料-KY樂觀看待今年營運
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博智(8155)
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7.62
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今年伺服器兩大新平台上市，博智產品已就緒第一季出貨量增
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三洋實業(1472)
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6.82
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營建工程事業、營建開發事業為雙主軸，今年營收維持成長
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jpp-KY(5284)
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6.82
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今年通過NADCAP認證，有助於爭取航太相關訂單
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大學光(3218)
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6.33
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將持續引進屈光手術、白內障手術等機台，提升整體業績表現持續向上
製表：王淑以
1月16日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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大峽谷-KY(5281)
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6.82
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營運低迷，12月營收0.86億元，年減36.79%
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洛碁(8077)
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6.77
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旅館業復甦，12月營收0.72億元，年增19%，但仍虧損
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亞洲藏壽司(2754)
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5.65
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餐飲業復甦，12月營收3.32億元，年增12%，漲多回檔
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點晶(3288)
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5.22
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更換會計師，從勤業眾信改為德昌聯合會計師事務所
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宏大(8932)
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4.73
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簽訂楊梅廠辦新建工程契約，計3.75億元，股價反應清淡
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六角(2732)
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4.47
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拿下韓國炸雞「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，惟利多出盡
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百和(9938)
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4.18
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認列房地產減少，客戶調整庫存的影響，獲利不如預期
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明揚(8420)
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3.95
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1月春節連假，1月營收會出現微降，股價漲多回檔
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必應(6625)
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3.50
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12月以來軟硬體等承接超過16場以上的演唱會後進入淡季，股價走跌
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力積電(6770)
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3.27
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去年第4季獲利大減近7成，首季營收估季減15%
製表：王淑以
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