1月16日一分鐘強弱勢股

1月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

鈺緯(4153)

9.97

最大客戶幾個案子第4季開花結果，預期效益將逐步發酵到今年

奈米醫材(6612)

9.97

人工水晶體獲大陸NMPA上市許可並在當地銷售，推升業績

營邦(3693)

9.92

英特爾推第四代伺服器處理器新品，帶動伺服器機殼出貨成長

東哥遊艇(8478)

9.90

豪華遊艇銷售力道不減反增，訂單滿手到2025年

視陽(6782)

9.71

視陽新開發的老花、散光隱形眼鏡產品預計今年上市

材料-KY(4763)

8.06

絲束、醋片需求強勁配合新產能開出，材料-KY樂觀看待今年營運

博智(8155)

7.62

今年伺服器兩大新平台上市，博智產品已就緒第一季出貨量增

三洋實業(1472)

6.82

營建工程事業、營建開發事業為雙主軸，今年營收維持成長

jpp-KY(5284)

6.82

今年通過NADCAP認證，有助於爭取航太相關訂單

大學光(3218)

6.33

將持續引進屈光手術、白內障手術等機台，提升整體業績表現持續向上

表：王淑以

1月16日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

大峽谷-KY(5281)

6.82

營運低迷，12月營收0.86億元，年減36.79%

洛碁(8077)

6.77

旅館業復甦，12月營收0.72億元，年增19%，但仍虧損

亞洲藏壽司(2754)

5.65

餐飲業復甦，12月營收3.32億元，年增12%，漲多回檔

點晶(3288)

5.22

更換會計師，從勤業眾信改為德昌聯合會計師事務所

宏大(8932)

4.73

簽訂楊梅廠辦新建工程契約，計3.75億元，股價反應清淡

六角(2732)

4.47

拿下韓國炸雞「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，惟利多出盡

百和(9938)

4.18

認列房地產減少，客戶調整庫存的影響，獲利不如預期

明揚(8420)

3.95

1月春節連假，1月營收會出現微降，股價漲多回檔

必應(6625)

3.50

12月以來軟硬體等承接超過16場以上的演唱會後進入淡季，股價走跌

力積電(6770)

3.27

去年第4季獲利大減近7成，首季營收估季減15%

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組