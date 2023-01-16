2檔眼球股虎哩旺 美時獲暫時藥證嗨漲6％

虎年封關倒數1天，台股今（16）日大漲102點，收14927點，離萬五大關僅差73點，成交量逾1,497億元，上市生技指數漲逾2%稱冠類股，視陽（6782）一度漲停，終場漲逾9%收322元，大學光（3218）狂飆逾6%收327.5元，創4.5月新高，美時（1795）學名藥獲美FDA「暫時許可」，大漲逾6%收244元，晶碩（6491）、精華（1565）、亨泰光（6747）都漲約2%上下。

去年不受疫情影響，晶碩、視陽、亨泰光、望隼（4771）等隱形眼鏡廠全年營收仍創新高，今股價也走高，視陽更收復300元大關，一舉站回所有均線。法人表示，後疫情時代，眼球商機復甦，從歐美到亞洲需求回升，加上中國大陸解封，預估第2季彩片銷售將成長，買盤積極搶進眼球概念股。

隱形眼鏡龍頭晶碩，去年12月營收5.15億元創同期新高，第4季17.76億元與全年營收63.21億元皆創新高。受惠中國大陸解封，去年第4季是全年低點，展望今年將逐季成長，年增率可望衝到3成，日本、台灣也有望雙位數成長。

視陽是全球第5大矽水膠隱形眼鏡廠，也是亞洲龍頭，去年底才從興櫃轉上市，去年營收27.75億元，年增41.5%創新高。法人推估，視陽去年約賺1股本，2023-2024年營收CAGR（年均複合成長率）29%，優於同業。

美時將搶進550億元市場商機

大學光去年營收34.94億元，年增32.76%創新高。法人看好，大學光去年將賺1股本創新高，今年則將受惠中國大陸解封，加上首季是旺季，手術、角膜塑型片等需求將回升，全年營運可望挑戰新高。

美時（1795）今表示，旗下癌症學名藥Nintedanib之藥證申請已獲美國食品藥物管理局（FDA）的「暫定審查核可」（Tentative Approval），因原廠專利尚未到期，等原廠藥百靈佳殷格翰OFEV®專利2025年到期後，將正式取得藥證上市。據統計，2021年度OFEV®在美銷售約18億美元（約新台幣550億元），意即美時將搶攻550億元商機。

野村投信表示，若封關前指數上漲，建議投資人可以適度減碼好過年，但即便封關前指數下跌，長期而言，盤勢還是往好的方向發展，每月中旬的通膨數據都是利多消息，投資人也可以把握回檔機會，長期資金準備逢低布局。

兆豐投顧認為，封關前可聚焦政策加持的生技、電力股及元月營收成長、法說會概念股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠 ）

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