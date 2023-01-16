台光電、聯電臉綠 生技展笑顏 7檔喜孜孜

台股今天（16日）收盤報14,927.01點，漲102.88點，漲幅0.69％，成交量1,497.34億。在台積電、聯發科等權值股領軍撐盤下，指數大漲逾百點，朝萬五大關挺進，台塑四寶、金控雙雄等也都在盤上表現，不過下午將召開法說的聯電相對弱勢，終場下跌1％，而受到長假前夕成交量持續萎縮，終場不到1,500億元。

上市生技股今天以隱形眼鏡廠視陽表現最強勢，盤中一度觸及漲停322.5元，終場大漲9％作收，同族群的美時也大漲半根漲停板，喬山則收漲3％以上。

而台光電觀音廠火災昨晚發生火警，衝擊股價開低，盤中一度重挫逾半根停板，台光電表示，此次火警對公司的影響尚在評估中，目前初估影響不大，收盤挫近2％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計東哥遊艇、鈺緯、營邦、倚強科共7檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，生技及油電類股分別漲2.3％及1.7％，玻璃類股表現疲軟，下跌1.2％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔5％以上漲幅，其中1檔觸及漲停為東哥遊艇（8478），其他依序為視陽（6782）、百達-KY（2236）、材料-KY（4763）、佳龍（9955）、三洋實業（1472）、jpp-KY（5284）、美時（1795）、愛山林（2540）、鈞寶（6155）。

今日上市有10檔股票2.8％以上跌幅，依序為東訊（2321）、百和（9938）、伊雲谷（6689）、隴華（2424）、鋐寶科技（6674）、必應（6625）、力積電（6770）、中視（9928）、宏旭-KY（2243）、聯德（3308），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）台泥（1101）、台積電（2330）、力積電（6770）、裕隆（2201）、臺企銀（2834）、元大台灣50（0050）、長榮航（2618）、鴻海（2317）、華新（1605）。

上櫃有10檔6％以上漲幅，其中6檔觸及漲停為鈺緯（4153）、奈米醫材（6612）、營邦（3693）、鴻翊（3521）、倚強科（3219）、進泰電子（3465），其餘依序為博智（8155）、富驛-KY（2724）、佰研（3205）、大學光（3218）。

今日上櫃有10檔股票有4.7％以上跌幅，依序佑全-新（6929）、大峽谷-KY（5281）、洛碁（8077）、系通（5348）、百徽（6259）、亞洲藏壽司（2754）、樂威科-KY（4154）、點晶（3288）、牧東（4950）、宏大（8932）。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、營邦（3693）、金居（8358）、健喬（4114）、穩懋（3105）、智擎（4162）、台燿（6274）、立端（6245）、合一（4743）、榮剛（5009）。

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